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Харьков утром подвергся пяти ракетным ударам - Синегубов

Киев • УНН

 • 145041 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Харьков утром подвергся пяти ракетным ударам, известно об одной погибшей, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Харьков утром подвергся пяти ракетным ударам - Синегубов

Цитата

"Сегодня утром враг снова коварно обстрелял мирное население Харькова. Около 6 утра зафиксировано, по меньшей мере, 5 ракетных ударов в Киевском, Немышлянском и Основянском районах города", - сообщил Синегубов в Telegram.

Детали

Как отметил глава ОВА, в Киевском районе разрушено здание одного из заведений высшего образования, в Основянском - здание гражданского предприятия, в Немышлянском – ракеты попали в 2 частных дома.

"По состоянию на данный момент известно о 1 погибшей женщине, она была охранником в учебном заведении", - указал чиновник.

На месте попаданий работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.

В течение суток, по словам Синегубова, российские оккупанты продолжали бить из артиллерии по населенным пунктам Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов области. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, горелая трава и пшеница в поле.

В Золочевской громаде возникли пожары в помещении клуба, библиотеке и полях.

В Печенегах, Чугуевского района, ранение получил 68-летний мужчина.

"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Враг обстреливает позиции наших защитников из танков, реактивной и ствольной артиллерии, использует самолеты и вертолеты. В районе Изюма враг пытался наступать на направлениях Барабашевка – Карнауховка, Сулиговка – Дубровное, Сулиговка – Новая Дмитровка. Всюду наши защитники держат позиции и наносят врагу ощутимые потери", - сообщил глава ОВА.

Дополнение

Мэр Харькова ранее сообщал, что оккупанты обстреляли три района города.

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