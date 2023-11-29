ХАМАС пригласил Илона Маска в Газу на фоне его поездки в Израиль

Боевики ХАМАС пригласили американского миллиардера Илона Маска посетить сектор Газа, чтобы показать масштабы разрушений в анклаве после израильских атак. Заявление прозвучали после того как Маск в сопровождении премьер-министра Беньямина Нетаньяху осмотрел израильский кибуц, подвергшийся нападению ХАМАС. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Мы приглашаем его посетить Газу, чтобы увидеть масштабы массовых убийств и разрушений, совершенных против жителей Газы, в соответствии со стандартами объективности и достоверности

- заявил Усама Хамдан, высокопоставленный представитель ХАМАС, на пресс-конференции в Бейруте во вторник.

По оценкам ХАМАС, количество погибших в секторе Газа превысило 14 000 человек.

"За 50 дней Израиль сбросил более 40 000 тонн взрывчатки на дома беззащитных жителей Газы", - сказал Хамдам и добавил: "Я призываю президента США Байдена пересмотреть отношения США с Израилем и прекратить поставлять им оружие".

Дополнение

Появление Маска в понедельник вместе с израильским премьер-министром в Кфар-Азе, кибуце в 3 километрах от границы с Газой, где более 50 человек были убиты нападавшими ХАМАС, также вызвала критику со стороны израильтян.

15 ноября основатель компании по производству электромобилей Tesla и владелец социальной медиаплатформы X опубликовал в соцсети и поддержал пост, в котором обвинил евреев в "ненависти к белым", а на следующий день поддержал пост, в котором говорилось следующее: "Каждый может гордиться своей расой, кроме белых людей".

В понедельник Илон Маск согласился с премьер-министром Израиля Нетаньяху относительно необходимости уничтожения ХАМАС для обеспечения лучшего будущего для Газы, предложив послевоенную реконструкцию территории, как это было сделано в Германии и Японии. Маск заявил, что хотя жертвы среди гражданского населения "неизбежны", Израиль пытается их избежать.