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Хакерская атака на "Киевстар": в Минцифры объяснили, как сбой влияет на нацроуминг

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 11:30  •  14822 просмотра

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Абоненты "Киевстар" не могут пользоваться национальным роумингом из-за технического сбоя, вызванного хакерской атакой. В министерстве уверяют, что проблема временная и над ее решением работают.

Абоненты "Киевстар" временно не могут воспользоваться связью от других операторов через внутренний роуминг, из-за сбоя в работе мобильного оператора. В комментарии корреспонденту УНН заведующая сектором коммуникации Минцифры Юлия Абрамова объяснила, что это связано с тем, что компания пока не может отправлять информацию о своих абонентах.

Нацроуминг не работает из-за того, что сеть Киевстара не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов вследствие общего технического сбоя. То есть проблема со связью повлияла и на другие сервисы, такие как нацроуминг

 - отметила Юлия Абрамова.

Детали

Юлия Абрамова отметила, что это временная проблема. Сейчас над ее решением активно работают все специалисты компании Киевстар, поэтому вскоре предоставление услуг должно восстановиться.

Также заведующая сектором коммуникации сообщила:

"После решения текущей проблемы мы обсудим со всеми мобильными операторами, как в дальнейшем можно уберечься от аналогичных ситуаций и защитить пользователей от неожиданных проблем со связью".

Напомним

Сегодня утром в компании "Киевстар" (Kyivstar) официально подтвердили технический сбой в сети. 

Впоследствии мобильный оператор объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой и заявил, что работает над восстановлением и выплатит компенсации пострадавшим абонентам. 

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

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