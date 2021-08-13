"Кернел" Веревского может потерять стратегические активы из-за судебных исков государственных институтов - в ФГВФЛ рассказали детали дела

Там отметили, что 6 марта 2019 года состоялись электронные торги по продаже отдельных активов неплатежеспособного “Дельта банка”, находящихся в залоге НБУ и “Укрэксимбанка”. Среди них: “Ильичевский зерновой порт”, “Одесский масложировой комбинат”, “Ильичевская зерновая компания”, “Стройбуд Ильичевск”, обеспечены действующими мощностями масложировых комбинатов в Одесской области и инфраструктурой порта г. Черноморска.

Торги осуществлялись с помощью “Дебтекс Украины” (дочерняя компания международной компании DebtX). По итогам аукциона был определен победитель “ФК “СКАЙ” Андрея Веревского, которая предоставила самую высокую ценовую предложение в размере 906,2 млн грн.

“Торги проходили по голландской модели, которая предусматривает пошаговое снижение цены, а после того как один из участников остановит снижение на приемлемом для себя уровне, другие участники могут подать собственные ценовые предложения, выше ставки, на которой остановилось снижение. Во время указанного аукциона лот с начальной ценой в более 897,2 млн грн заинтересовал трех потенциальных покупателей. После того как торги были остановлены ООО “ФК „СКАЙ“ на уровне 215,3 млн грн, этот же участник повысил ценовое предложение до 906,2 млн грн, что даже превысило стартовую цену”, — отмечают в ФГВФЛ.

Однако соглашение с победителем не было подписано, поскольку через несколько дней после аукциона было обнародовано Постановление Окружного административного суда г. Киева от 05.03.2019 года по делу № 640/3688/19, которым запрещены любые действия по проведению и оформлению результатов электронных торгов продажи этого лота, датированная днем до проведения торгов, и вынесена по иску “ФК “Октант” — юридического лица, которое вообще не принимало участия в торгах. Впоследствии это решение Окружного административного суда г. Киева было отменено постановлением Шестого апелляционного административного суда от 25 июня 2019 г.

7 июня 2019 года ООО “ФК “СКАЙ” вновь принимает участие в аукционе по продаже этого лота и побеждает, однако теперь уже с ценой в 182,5 млн грн. и при наличии одного конкурента, который, фактически, не боролся за лот, продолжили в ФГВФЛ.

В результате, НБУ отменил согласование реализации упомянутого пула активов, после чего Фондом были отменены результаты торгов и, в июле 2019 года, возвращено “победителю” уплаченные им 182 452 527,76 грн. в полном объеме. Однако, решением суда г. Киева от 12.10.2020 года по делу № 910/6939/20, оставленным без изменений постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 27.01.2021 года, отменено указанные решения Фонда и НБУ и признано заключенным между “ФК “СКАЙ” и “Дельта Банк” договор уступки прав требования.

“Эти судебные решения создали ситуацию, при которой Банк лишен возможности направить средства от продажи актива на расчеты с кредиторами. Поэтому Фондом, Банком, НБУ и АО “Укрэксимбанк” были представлены кассационные жалобы в Верховный Суд. Сейчас дело № 910/6939/20 передано на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда.

В случае удовлетворения кассационных жалоб и принятия Верховным Судом нового решения по делу № 910/6939/20 об отказе в удовлетворении исковых требований ООО “ФК „СКАЙ“, это позволит повторно выставить указанные активы на прозрачный, открытый аукцион (после согласования продажи со стороны НБУ ), и в ходе конкурентных торгов получить максимально возможную рыночную цену и направить полученные средства на удовлетворение требований кредиторов”, — сообщили в ФГВФЛ.

К слову

Напомним, что в международных судах против “Кернел” открыт ряд дел по взысканию более 33 млн долларов в пользу Михаила Стадника, в пределах которых Веревский терпит поражение за поражением. Одномоментное взыскания такой суммы, как объясняют участники процесса, может даже создать риск дефолта “Кернел”, о чем должны были быть уведомлены инвесторы на Варшавской бирже, но подобных сообщений так и не последовало. Кроме того, это может отразиться на “донорах” агрохолдинга, в том числе европейских.

Но потери “Кернел” на этом могут не закончиться. Сейчас в украинских судах против Андрея Веревского рассматривается дело вдовы народного депутата Валерия Давиденко Людмилы. Суть конфликта в том, что несколько лет назад “Кернел” предоставил их семейной компании “Агродом” заем объемом 11 млн долларов под залог доли корпоративных прав предприятия. По условиям договора, “Кернел” должен был вернуть корпоративные права после расчетов по займу. Однако после смерти Давыденко связанные с “Кернел” структуры и лица установили контроль над его компанией на том лишь основании, что “Агродом” несвоевременно выплатил проценты за пользование займом из-за глобального локдауна, который вызвал коронавирус.

При этом, по словам Людмилы Давыденко, новый менеджмент “Агродома”, который связывают с “Кернел”, собрал их урожай на 25 млн долларов, что полностью покрывало и саму ссуду, и проценты за пользование этим займом. Но часть корпоративных прав на “Агродом” так и не вернул. И если в судах будет установлено незаконное присвоение имущества семьи Давыденко, эти суммы тоже придется покрывать “Кернел”.