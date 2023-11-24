Катар подтвердил освобождение как заложников ХАМАС, так и Израиля

Представитель министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари в социальной сети Х подтвердил, что Красный Крест получил заложников, среди которых 13 израильтян. Также Израиль освободил первую часть заключенных, передает УНН.

Цитата Мы подтверждаем, что Красный Крест принял 24 гражданских лиц, удерживаемых в секторе Газа, в том числе ряд гражданских женщин и детей, в рамках соглашения о гуманитарном перемирии. Несколько граждан Таиланда также были освобождены вне рамок соглашения о перемирии, и сейчас они вместе с Красным Крестом выезжают ... - написал Маджед аль-Ансари.

Также он объявил о том, что узники Израиля также были освобождены в соответствии с обязательствами Израиля по перемирию.

"Мы также подтверждаем освобождение 39 женщин и детей, которые содержались в израильских тюрьмах, во исполнение обязательств первого дня соглашения".

Напомним

Катар объявил о прекращении огня между Израилем и ХАМАС с 7 утра 24 ноября, а также об освобождении первой группы заложников в рамках соглашения.

До конца месяца ХАМАС пообещал освободить 50 пленников, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на 150 палестинских заключённых.