Каськив проигнорировал сегодняшний вызов на допрос - Генпрокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Бывший глава Госивестпроекта Владислав Каськив проигнорировал сегодняшний вызов на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Об этом УНН сообщили в Генпрокуроре.
"На допрос он так и не пришел", - сказали в ГПУ.
Как сообщал УНН, в ГПУ сегодня ждали на допрос Каськива на 11.00. Вчера суд определил для Каськива арест с возможностью внесения залога в 160 тыс. грн. В ГПУ отметили, что теперь у Каськива есть пять дней на внесение залога.
Еще в сентябре прошлого года в ГПУ сообщили, что ждут через каналы Интерпола официальное сообщение о задержании Каськива, который был в Панаме и пытался убежать в Кубу.
Однако, уже 10 сентября 2016 года панамский суд избрал Каськиву меру пресечения в виде залога в сумме 600 тыс. долл. Позже он внес залог в сумме 600 тыс. долл. США и вышел на свободу в Панаме.
При этом Каськив обратился в Панаму за политическим убежищем. В октябре прошлого года, несмотря на просьбы Каськива о предоставлении политического убежища в Панаме, в ГПУ заявили, что возвращение экс-главы Госинвестпроекта в Украину может длиться до 9 месяцев.
В ночь на 1 ноября Каськива экстрадировали в Украину.
Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия).