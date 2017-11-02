Каськив проигнорировал сегодняшний вызов на допрос - Генпрокуратура

ukru
Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 44445 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 111075 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101521 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104382 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103683 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 88448 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103412 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101914 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 141364 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116299 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

11 марта, 09:37 • 117251 просмотра
В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

11 марта, 10:30 • 108227 просмотра
В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

11 марта, 11:17 • 117950 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 128731 просмотра
Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

11 марта, 13:18 • 106057 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

18:36 • 54828 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 128731 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 144753 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 141364 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 142193 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

14:42 • 60636 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 116101 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 122966 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 123482 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 128342 просмотра
Актуальное
Каськив проигнорировал сегодняшний вызов на допрос - Генпрокуратура

Каськив проигнорировал сегодняшний вызов на допрос - Генпрокуратура

Киев  •  УНН

 • 12025 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Бывший глава Госивестпроекта Владислав Каськив проигнорировал сегодняшний вызов на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Об этом УНН сообщили в Генпрокуроре.

"На допрос он так и не пришел", - сказали в ГПУ.

Как сообщал УНН, в ГПУ сегодня ждали на допрос Каськива на 11.00. Вчера суд определил для Каськива арест с возможностью внесения залога в 160 тыс. грн. В ГПУ отметили, что теперь у Каськива есть пять дней на внесение залога.

Еще в сентябре прошлого года в ГПУ сообщили, что ждут через каналы Интерпола официальное сообщение о задержании Каськива, который был в Панаме и пытался убежать в Кубу.

Однако, уже 10 сентября 2016 года панамский суд избрал Каськиву меру пресечения в виде залога в сумме 600 тыс. долл. Позже он внес залог в сумме 600 тыс. долл. США и вышел на свободу в Панаме.

При этом Каськив обратился в Панаму за политическим убежищем. В октябре прошлого года, несмотря на просьбы Каськива о предоставлении политического убежища в Панаме, в ГПУ заявили, что возвращение экс-главы Госинвестпроекта в Украину может длиться до 9 месяцев.

В ночь на 1 ноября Каськива экстрадировали в Украину.

Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы