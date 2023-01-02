Кашмир охватили протесты после убийства пяти мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В некоторых частях Кашмира, находящегося под управлением Индии, наблюдается напряженность после того, как менее чем за 24 часа в результате двух отдельных нападений в том же районе были убиты пять мирных жителей, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
В результате обстрела боевиками трех домов в районе Раджури в воскресенье вечером четыре человека погибли и девять получили ранения.
В понедельник в результате взрыва возле тех же домов погиб ребенок и пострадали четыре человека. Причина взрыва не сразу была ясна.
Высокопоставленные чиновники полиции начали расследование инцидентов.
Нападение на мирных жителей вызвало протесты и забастовки в Раджуре, поскольку люди обвинили местную администрацию в нарушении безопасности.
Манодж Синха, глава региона, осудил "трусливый теракт в Раджуре" и объявил о финансовой помощи семьям жертв. "Я уверяю людей, что те, кто стоит за этим подлым нападением, не останутся безнаказанными", - написал он в понедельник в Твиттере.
Четыре человека, убитые в воскресенье, принадлежали к индуистскому меньшинству в мусульманском Кашмире.
Дополнение
За гималайский регион Кашмир спорят как Индия, так и Пакистан, претендующие на него полностью, но правящие частично. Соседи, владеющие ядерным оружием, вели две войны, а также имели конфликт из-за Кашмира с 1947 года, когда Индия была разделена и был создан Пакистан.
Индия обвиняет Пакистан в разжигании беспорядков путем поддержки сепаратистских боевиков в Кашмире. Исламабад отрицает эти обвинения.
Джамму и Кашмир был единственным штатом Индии с мусульманским большинством до августа 2019 года, когда федеральное правительство отменило его автономию и разделило его на две отдельные территории.
За последний год несколько индуистов в Кашмире были убиты в результате целенаправленных нападений боевиков, что вызвало страх в обществе.