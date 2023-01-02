Кашмір охопили протести після вбивства п'яти мирних жителів

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Внаслідок обстрілу бойовиками трьох будинків у районі Раджурі в неділю ввечері чотири особи загинули та дев'ять отримали поранення.

У понеділок внаслідок вибуху біля тих же будинків загинула дитина та постраждали чотири особи. Причина вибуху не одразу була зрозуміла.

Високопосадовці поліції розпочали розслідування інцидентів.

Напад на мирних жителів викликав протести та страйки у Раджурі, оскільки люди звинуватили місцеву адміністрацію у порушенні безпеки.

Манодж Сінха, глава регіону, засудив "боягузливий теракт у Раджурі" та оголосив про фінансову допомогу сім'ям жертв. "Я запевняю людей, що ті, хто стоїть за цим підлим нападом, не залишаться безкарними", - написав він у понеділок у Твіттері.

Чотири особи, які були вбиті в неділю, належали до індуїстської меншини в мусульманському Кашмірі.

Доповнення

За гімалайський регіон Кашмір сперечаються як Індія, так і Пакистан, які претендують на нього повністю, але правлять частково. Сусіди, що володіють ядерною зброєю, вели дві війни, а також мали конфлікт через Кашмір з 1947 року, коли Індія була розділена і був створений Пакистан.

Індія звинувачує Пакистан у розпалюванні заворушень шляхом підтримки сепаратистських бойовиків у Кашмірі. Ісламабад заперечує це звинувачення.

Джамму та Кашмір був єдиним штатом Індії з мусульманською більшістю до серпня 2019 року, коли федеральний уряд скасував його автономію та розділив його на дві окремі території.

За останній рік кількох індуїстів у Кашмірі було вбито внаслідок цілеспрямованих нападів бойовиків, що викликало страх у суспільстві.