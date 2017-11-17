Капитан "Зари" Караваев назвал лучших футболистов сборной Украины

"На текущий момент, я считаю лучшим футболистом сборной Андрея Ярмоленко. Он является лидером по результативным действиям (гол + пас), а также Евгения Коноплянку. Ярмоленко и Коноплянка в течение многих лет являются лидерами сборной, потому что играют в основе на стабильно высоком уровне и постоянно прогрессируют ", - подчеркнул представитель" Зари ".

Также Караваев отметил, что он является сторонником испанского футбола.

"Слежу за "Барселоной". Мне нравится, как играет этот клуб. Плюс там выступают крупные игроки, у которых есть чему поучиться. К тому же, мне нравится испанский Примера. Я на себе уже почувствовал уровень одной из местных команд, с которой мы встречались в Лиге Европы. Нравится комбинационный футбол, который исповедуют в Испании, там уделяют внимание многим техническим элементам игры. То есть, больше импонирует испанский футбол", - добавил фулбек.

Стоит отметить, что в квалификационном турнире к ЧМ-2018 Караваев провел 3 поединка в которых отметился 1 результативной передачей.

Добавим также, у Ярмоленко и Коноплянки по 10 сыгранных поединков в отборе к ЧМ-2018. У представителя "Боруссии" 6 голов и 3 результативных паса, у игрока "Шальке" только 1 гол и 1 результативная передача.

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