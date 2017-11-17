Капітан "Зорі" Караваєв назвав найкращих футболістів збірної України

"На поточний момент, я вважаю найкращим футболістом збірної Андрія Ярмоленка. Він є лідером по результативним діям (гол + пас), а також Євгена Коноплянку. Ярмоленко і Коноплянка протягом багатьох років є лідерами збірної, тому що грають в основі на стабільно високому рівні і постійно прогресують", - наголосив представник "Зорі".

Також Караваєв зауважив, що він є прихильником іспанського футболу.

"Стежу за "Барселоною". Мені подобається, як грає цей клуб. Плюс там виступають великі гравці, в яких є чого навчитися. До того ж, мені подобається іспанська Прімера. Я на собі вже відчув рівень однієї з тамтешніх команд, з якою ми зустрічалися в Лізі Європи. Подобається комбінаційний футбол, який сповідують в Іспанії, там приділяють увагу багатьом технічним елементам гри. Тобто, більше імпонує іспанський футбол", - додав фулбек.

Варто відзначити, що у кваліфікаційному турнірі до ЧС-2018 Караваєв провів 3 поєдинки в яких відзначився 1 результативною передачею.

Додамо також, в Ярмоленка і Коноплянки по 10 зіграних поєдинків у відборі до ЧС-2018. У представника "Борусії" 6 голів і 3 результативних паси, у гравця "Шальке" тільки 1 гол і 1 результативна передача.

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