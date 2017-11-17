Капітан "Зорі" Караваєв назвав найкращих футболістів збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Фланговий гравець луганської "Зорі" та національної збірної команди України Олександр Караваєв виразив думки щодо найкращого футболіста національної команди та розповів про свій улюблений чемпіонат, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
"На поточний момент, я вважаю найкращим футболістом збірної Андрія Ярмоленка. Він є лідером по результативним діям (гол + пас), а також Євгена Коноплянку. Ярмоленко і Коноплянка протягом багатьох років є лідерами збірної, тому що грають в основі на стабільно високому рівні і постійно прогресують", - наголосив представник "Зорі".
Також Караваєв зауважив, що він є прихильником іспанського футболу.
"Стежу за "Барселоною". Мені подобається, як грає цей клуб. Плюс там виступають великі гравці, в яких є чого навчитися. До того ж, мені подобається іспанська Прімера. Я на собі вже відчув рівень однієї з тамтешніх команд, з якою ми зустрічалися в Лізі Європи. Подобається комбінаційний футбол, який сповідують в Іспанії, там приділяють увагу багатьом технічним елементам гри. Тобто, більше імпонує іспанський футбол", - додав фулбек.
Варто відзначити, що у кваліфікаційному турнірі до ЧС-2018 Караваєв провів 3 поєдинки в яких відзначився 1 результативною передачею.
Додамо також, в Ярмоленка і Коноплянки по 10 зіграних поєдинків у відборі до ЧС-2018. У представника "Борусії" 6 голів і 3 результативних паси, у гравця "Шальке" тільки 1 гол і 1 результативна передача.
Як повідомляв УНН, капітан молодіжної збірної України з футболу змінив громадянство.