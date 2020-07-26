Капитан "Динамо" дал положительную оценку переходу Луческу

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 21970 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100972 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105859 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132477 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110260 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130769 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101955 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102559 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104401 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102048 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Капитан "Динамо" дал положительную оценку переходу Луческу

Капитан "Динамо" дал положительную оценку переходу Луческу

Киев  •  УНН

 • 9560 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Капитан киевского “Динамо” Сергей Сидорчук в интервью официальному клубному сайту поделился мнением о назначении нового главного тренера команды, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу “бело-синих”.

“Согласен, что событие неординарное. Думаю, каждый воспримет его по-своему. В эмоциональном плане эта новость, безусловно, создала информационный бум и сразу вызвала много споров и мнений, в том числе и отрицательных. Но это были эмоции, прежде всего связанные с одним из предыдущих мест работы тренера. Сейчас, когда уже прошло несколько дней, если убрать эмоции и оставить спортивную составляющую, уверен, „Динамо“ только выиграет от этого назначения. Луческу действительно очень долго работал в „Шахтере“, и кто лучше него знает нашего главного и принципиального конкурента изнутри? Поэтому этот факт только на руку „Динамо“, в этом шаге есть серьезные плюсы”, — подчеркнул Сидорчук.

Капитан также поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

“Не могу загадывать наперед, но, конечно, хочется, чтобы он был успешным, чтобы мы выиграли как минимум, на один трофей больше. Если в Суперкубке и Кубке Украины выйдет добавить чемпионство, будет здорово. В Киеве уже давно не было „золота“ чемпионата, поэтому, если удастся его завоевать, я буду очень доволен”, — подытожил Сидорчук.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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