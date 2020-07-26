Капитан "Динамо" дал положительную оценку переходу Луческу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Капитан киевского “Динамо” Сергей Сидорчук в интервью официальному клубному сайту поделился мнением о назначении нового главного тренера команды, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу “бело-синих”.
“Согласен, что событие неординарное. Думаю, каждый воспримет его по-своему. В эмоциональном плане эта новость, безусловно, создала информационный бум и сразу вызвала много споров и мнений, в том числе и отрицательных. Но это были эмоции, прежде всего связанные с одним из предыдущих мест работы тренера. Сейчас, когда уже прошло несколько дней, если убрать эмоции и оставить спортивную составляющую, уверен, „Динамо“ только выиграет от этого назначения. Луческу действительно очень долго работал в „Шахтере“, и кто лучше него знает нашего главного и принципиального конкурента изнутри? Поэтому этот факт только на руку „Динамо“, в этом шаге есть серьезные плюсы”, — подчеркнул Сидорчук.
Капитан также поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
“Не могу загадывать наперед, но, конечно, хочется, чтобы он был успешным, чтобы мы выиграли как минимум, на один трофей больше. Если в Суперкубке и Кубке Украины выйдет добавить чемпионство, будет здорово. В Киеве уже давно не было „золота“ чемпионата, поэтому, если удастся его завоевать, я буду очень доволен”, — подытожил Сидорчук.