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Кандидат в мэры Кривого Рога прокомментировал ДТП с участием сына

Киев • УНН

 • 16009 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Кандидат в мэры Кривого Рога Дмитрий Шевчик отреагировал на ситуацию с его сыном, который попал в ДТП, сообщает УНН.

Кандидат в мэры Кривого Рога прокомментировал ДТП с участием сына

На своей странице в Facebook Дмитрий Шевчик так прокомментировал ситуацию: “Друзья! В двух семьях произошла беда. В семье 11-летнего мальчика Саши и моей. Мой сын Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход. Машина зацепила Сашу. Ребенок пострадал. Сейчас он находится в Детской областной больнице в отделении нейрохирургии. Врачи говорят, что состояние стабильное. У Саши закрытая черепно-мозговая травма, надкол правой височной кости, подозрение на ушиб внутренних органов, перелом плечевой кости, и многочисленные ссадины.

Марк не скрывался и не собирался скрываться с места ДТП, он вызывал скорую помощь, был абсолютно трезв и прошел медицинское освидетельствование, сотрудничал с полицией. Данное происшествие в едином реестре досудебных расследований и будет рассмотрено по закону. Недоброжелатели говорят, что я пытаюсь замять, скрыть, отмазать. Это не так. Моей целью является здоровье и безопасность этого ребенка. С Сашиными родителями Натальей Ивановной и Сергеем Владимировичем находимся в Днепре. Рассматриваем все возможные варианты лечения и реабилитации”, — написал Дмитрий Шевчик.

Он заявил, что берет на себя личную ответственность за будущее пострадавшего мальчика.

“Считаю, что на сейчас это моя первейшая задача как отца и как человека. Хочу сказать огромное спасибо нашим врачам за работу. Мы всей семьей молимся за здоровье этого ребенка”, — отметил кандидат.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге 18-летний сын кандидата на пост мэра города попал в ДТП — сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика.

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