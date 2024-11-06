Камера вместо звонка: в соцсетях распространяется видео где Харрис якобы делала вид, что говорила с избирателем

Во время вечеринки в ночь выборов, Камала Харрис якобы сымитировала разговор с ее избирателем, передает УНН.

Детали

В соцсетях распространяется видео, где Харрис якобы разговаривает по телефону со своим избирателем, но позже показывает экран, где не видно звонка, а только камеру.

Напомним

Илон Маск планирует провести избирательный вечер вместе с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.