Камера вместо звонка: в соцсетях распространяется видео где Харрис якобы делала вид, что говорила с избирателем
Киев • УНН
В социальных сетях появилось видео, где вице-президент США Камала Харрис имитирует разговор с избирателем. На экране ее телефона было видно только открытую камеру вместо активного звонка.
Во время вечеринки в ночь выборов, Камала Харрис якобы сымитировала разговор с ее избирателем, передает УНН.
Детали
В соцсетях распространяется видео, где Харрис якобы разговаривает по телефону со своим избирателем, но позже показывает экран, где не видно звонка, а только камеру.
Напомним
Илон Маск планирует провести избирательный вечер вместе с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.