Как защитить авто от военных рисков?
Киев • УНН
Страхование авто от военных рисков существует. Компания ARX создала специальную программу КАСКО "Залізний купол" от ARX. Страховка покроет повреждение автомобилей от ракет, беспилотников и боеприпасов, обломков зданий.
В условиях войны защита авто — очень актуальный запрос, так как в результате бомбежек многие автовладельцы понесли существенный финансовый ущерб. И если год назад с этим нельзя было ничего поделать, то сейчас ситуация изменилась. Страховые компании уже разработали действенную защиту авто от военных рисков, давайте рассмотрим ее преимущества.
КАСКО "Залізний купол" - покрывается даже полное уничтожение авто
Страхование авто от военных рисков существует. Компания ARX создала специальную программу КАСКО "Залізний купол" от ARX. Страховка покроет повреждение автомобилей от ракет, беспилотников и боеприпасов, обломков зданий.
Уникальность программы состоит в том, что покрывается даже полное уничтожение машины, такое предложение является исключением на украинском рынке.
Какие автомобили страхуются и другие детали покрытия
• Страхуются машины до 15 лет, стоимостью до 5 000 000 грн;
• Покрывается повреждение или полная гибель ТС вследствие прямого или опосредованного влияния любых видов ракет и БПЛА на условно безопасной территории Украины (определяется согласно действующему на дату наступления события перечню Минреинтеграции);
• Если беспилотник/ракета попадет в здание и обломки БПЛА/строения повредят авто, это также покрывается в рамках данного продукта.
Франшиза и страховой тариф
• Франшиза составляет всего 10% от страховой суммы;
• Предлагаются разные сроки страхования – 3 месяца, 6 месяцев или 1 год;
• Страховой тариф (по выбору клиента) зависит от срока страхования: 3 месяца – 1%, 6 месяцев – 1,5%, 1 год – 2%; уплата единовременным платежом при заключении договора.
Как приобрести КАСКО "Залізний купол"
Купить КАСКО "Залізний купол" можно отдельно, даже без основного КАСКО в ARX или другой страховой компании. Это полностью автономный продукт. Обзор авто (с фотографированием и видеофиксацией) можно сделать без визита в офис – онлайн, через мобильное приложение MyARX. Полученные фото и видеофайлы рассматриваются в страховой компании, затем можно приобрести полис. MyARX полезен еще и тем, что там можно хранить все свои договоры, а также договоры семьи. В приложении удобно общаться с компанией, покупать новые договоры, следить за продвижением своего дела и все это работает даже офлайн. Приложение можно легко скачать на iPhone и Android и контролировать свои страховые вопросы с помощью смартфона. ARX является надежной страховой с 29-летней историей, каждый день платит клиентам более 5 млн грн страховых возмещений. Так что можно быть уверенным, что полис КАСКО "Залізний купол" защиту от лишних затрат в случае повреждения авто.
Как защитить авто от военных рисков?
Страхование авто от военных рисков существует. Компания ARX создала специальную программу КАСКО "Залізний купол" от ARX. Страховка покроет повреждение автомобилей от ракет, беспилотников и боеприпасов, обломков зданий.
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