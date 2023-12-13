Как защитить авто от военных рисков?

В условиях войны защита авто — очень актуальный запрос, так как в результате бомбежек многие автовладельцы понесли существенный финансовый ущерб. И если год назад с этим нельзя было ничего поделать, то сейчас ситуация изменилась. Страховые компании уже разработали действенную защиту авто от военных рисков, давайте рассмотрим ее преимущества.

КАСКО "Залізний купол" - покрывается даже полное уничтожение авто

Страхование авто от военных рисков существует. Компания ARX создала специальную программу КАСКО "Залізний купол" от ARX. Страховка покроет повреждение автомобилей от ракет, беспилотников и боеприпасов, обломков зданий.

Уникальность программы состоит в том, что покрывается даже полное уничтожение машины, такое предложение является исключением на украинском рынке.

Какие автомобили страхуются и другие детали покрытия

• Страхуются машины до 15 лет, стоимостью до 5 000 000 грн;

• Покрывается повреждение или полная гибель ТС вследствие прямого или опосредованного влияния любых видов ракет и БПЛА на условно безопасной территории Украины (определяется согласно действующему на дату наступления события перечню Минреинтеграции);

• Если беспилотник/ракета попадет в здание и обломки БПЛА/строения повредят авто, это также покрывается в рамках данного продукта.

Франшиза и страховой тариф

• Франшиза составляет всего 10% от страховой суммы;

• Предлагаются разные сроки страхования – 3 месяца, 6 месяцев или 1 год;

• Страховой тариф (по выбору клиента) зависит от срока страхования: 3 месяца – 1%, 6 месяцев – 1,5%, 1 год – 2%; уплата единовременным платежом при заключении договора.

Как приобрести КАСКО "Залізний купол"

Купить КАСКО "Залізний купол" можно отдельно, даже без основного КАСКО в ARX или другой страховой компании. Это полностью автономный продукт. Обзор авто (с фотографированием и видеофиксацией) можно сделать без визита в офис – онлайн, через мобильное приложение MyARX. Полученные фото и видеофайлы рассматриваются в страховой компании, затем можно приобрести полис. MyARX полезен еще и тем, что там можно хранить все свои договоры, а также договоры семьи. В приложении удобно общаться с компанией, покупать новые договоры, следить за продвижением своего дела и все это работает даже офлайн. Приложение можно легко скачать на iPhone и Android и контролировать свои страховые вопросы с помощью смартфона. ARX является надежной страховой с 29-летней историей, каждый день платит клиентам более 5 млн грн страховых возмещений. Так что можно быть уверенным, что полис КАСКО "Залізний купол" защиту от лишних затрат в случае повреждения авто.