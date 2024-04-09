Как получить максимум пользы от свежего имбиря - дали несколько советов

Всего лишь чайная или столовая ложка свежего имбиря добавит его фирменный острый вкус, со сладкими, перцовыми и цитрусовыми нотками одновременно. Как получить максимум пользы от свежего имбиря, рассказали в публикации The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Имбирь присутствует в кухнях всего мира во множестве сладких и соленых блюд.

Издание рассказывает, что нужно знать о покупке, очистке, терке и другой подготовке этого ингредиента.

Ищите корень имбиря с гладкой, не морщинистой кожицей и "свежим, пряным ароматом", советуют в The New Food Lover’s Companion Шэрон Тайлер Хербст и Рон Хербст. Советуют избегать мягких или плесневелых кусочков.

Если делать покупки на фермерском рынке или в азиатском продуктовом магазине, как указано, можно встретить беби-имбирь или молодой имбирь. "Незрелый имбирь грязно-белый, довольно мягкий и податливый, с розовыми, неразвитыми листьями, называемыми чешуйками почек, - указывает эксперт Тим Карман. - Беби-имбирь щекочет ваше небо, а не атакует его". Отсутствие волокнистых частей делает работу с ним просто мечтой, к тому же его не нужно чистить.

Как хранить свежий имбирь

Плотно завернутый имбирь можно хранить в холодильнике до 3 недель, сообщают в The New Food Lover’s Companion. Еще один рекомендуемый вариант охлаждения: положите очищенный имбирь в стеклянную банку с крышкой и залейте сухим хересом или мадерой. "Вино придаст имбирю часть своего аромата - небольшой недостаток, по сравнению с возможностью иметь готовый и ожидающий очищенный имбирь", - сказано в публикации.

Как еще один способ рекомендуют замораживание. Для этого советуют порезать корень на кусочки размером 2,5 или 5 см (очищенные или неочищенные, на ваше усмотрение) и поместить их в закрывающийся пакет, а затем заморозить. Его можно использовать сразу из морозильной камеры или после нескольких минут оттаивания на прилавке, говорится в публикации.

"Лучше всего перед использованием обрезать кончики корня имбиря, так как они имеют тенденцию быть немного высушенными. Что касается очистки, то я предпочитаю соскребать кожу ребром ложки. Вы можете использовать нож, но есть вероятность, что вы снимете больше, чем хотите, а если вы работаете с замороженным куском, вы рискуете, что лезвия выскользнет", - отмечает автор публикации.

После этого, как указано, есть несколько вариантов: натереть на терке, нарезать кружочками, измельчить или нарезать в виде спичек (julienne), в зависимости от рецепта. "Имбирь следует нарезать поперек волокон, потому что вдоль него проходят длинные волокна", - говорит Меган Гинзберг из America’s Test Kitchen. Если вы будете резать против волокон, перпендикулярно, а не параллельно волокнам, вы разрежете эти длинные волокна на более удобные куски, говорится в публикации.

В некоторых рецептах надо раздавить кусочки имбиря - в таком случае советуют использовать боковую часть ножа.

Как натереть свежий имбирь

"Особенно, если вы достаете имбирь из морозилки, натереть его на терке будет проще простого", - сказано в публикации.

Как сообщается, керамические терки - еще один предпочтительный инструмент среди некоторых кулинаров.

Как использовать свежий имбирь

Корень имбиря присутствует в самых разных кухнях и блюдах мира, как соленых, так и сладких. "Благодаря яркому вкусу, наряду с чесноком и зеленым луком, он является альтернативой обжаренной ароматной основе, которую можно найти во многих азиатских блюдах, особенно в жарком. Нарезанный кусками или кружочками, его можно заварить в суповом бульоне или в чае, который проясняет голову, когда непогода. Естественно, он является основным продуктом выпечки, часто в сочетании с сушеным имбирем и сладким, жевательным кристаллизованным (засахаренным) имбирем", - указывается в публикации.