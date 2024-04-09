Как получить максимум пользы от свежего имбиря - дали несколько советов

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Турция ограничивает экспорт в Израиль до прекращения огня в Газе
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Глава МИД Китая встретился с Лавровым: обсудили усиление сотрудничества КНР и россии
Министры иностранных дел россии и Китая провели встречу в Пекине, где обсудили дальнейшее углубление сотрудничества двух стран и развитие китайско-российских отношений.
В российском саратове уже не впервые подожгли музей "сво"
В российском саратове второй раз за четыре месяца подожгли музей "сво", неизвестный мужчина разбил окно и бросил туда бутылку с зажигательной смесью.
Летняя форма для ВСУ: в ГОТ рассказали, сколько при закупке сэкономили средств на комплекте для одного военного
Летняя форма для ВСУ: в ГОТ рассказали, сколько при закупке сэкономили средств на комплекте для одного военного.
Кабмин поддержал инициативу упрощения аренды государственной недвижимости для поставщиков социальных услуг
Правительство упростило предоставление социальных услуг, в том числе организациям, поддерживающим внутренне перемещенных лиц. Потребуется лишь минимальный пакет документов. Также сообщается об установлении единой льготной арендной ставки в размере 1% в год от рыночной стоимости.
В США женщина стреляла в водителей, заявив, что Бог велел ей это из-за затмения
Женщина подстрелила двух водителей во Флориде, утверждая, что ей это было предписано Богом из-за солнечного затмения, и была арестована и обвинена в покушении на убийство.
россия второй раз за месяц не смогла запустить в космос ракету
россия по неизвестным причинам не смогла запустить ракету "Ангара-А5" с космодрома "Восточный", что стало вторым неудачным запуском ракеты за месяц.
Директор ЦРУ представил план освобождения части израильских заложников и возвращения палестинцев на север сектора Газа
США будет предлагать Израилю отпустить из тюрем 900 палестинских заключенных в обмен на 40 израильских заложников, которые будут освобождены во время первого этапа соглашения о прекращении огня.