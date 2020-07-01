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Кадровые решения Кабмина: отставка замов главы МОН и увольнение главы Укртрансбезопасности

Киев  •  УНН

 • 21930 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Кабинет министров на заседании в среду, 1 июля, принял ряд кадровых решений, в частности, уволив четырех заместителей министра образования и госсекретаря МОН, а также председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности). Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений", - сообщил Мокан.

По его словам, в частности, правительство приняло решение:

назначить:

  • Орлова Сергея Геннадиевича - заместителем Министра юстиции Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
  • Дегнера Игоря Анатольевича - заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам труда.
  • Полянского Павла Брониславовича - заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины.

уволить:

  • Заболотного Геннадия Вадимовича - с должности заместителя Министра Кабинета Министров Украины.
  • Полюховича Юрия Юрьевича - с должности первого заместителя Министра образования и науки Украины.
  • Коржевского Петра Николаевича - с должности заместителя Министра образования и науки Украины.
  • Стадного Егора Андреевича - с должности заместителя Министра образования и науки Украины.
  • Ярмистого Максима Николаевича - с должности заместителя Министра образования и науки Украины.
  • Полянского Павла Брониславовича - с должности государственного секретаря Министерства образования и науки Украины.
  • Малашкина Максима Анатольевича - с должности председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины.
  • Погорелого Александра Викторовича - с должности председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.
  • Машкина Владислава Геннадиевича - с должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины.

Также, как сообщил Мокан, Кабмин принял решение о временном возложении исполнения обязанностей государственного секретаря Министерства образования и науки Украины на Криштоф Светлану Дмитриевну.

Кроме того, Кабмин принял решение о временном возложении исполнения обязанностей Государственной инспекции энергетического надзора Украины на Боднара Романа Валерьевича (первый заместитель рредседателя Госэнергонадзора).

А также Кабмин принял решение о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте на Лагунина Никиту Сергеевича (заместитель председателя Укртрансбезопасности).

Более того, правительство приняло решение:

согласовать:

  • назначение Кочерги Олега Анатольевича - первым заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации.

назначить:

  • Гоцула Игоря Евгеньевича - на вакантную должность первого заместителя Председателя Государственной службы Украины по вопросам труда (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

Напомним, недавно главой МОН назначили Сергея Шкарлета.

Украинские Национальные Новости

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