Кадровые решения Кабмина: отставка замов главы МОН и увольнение главы Укртрансбезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Кабинет министров на заседании в среду, 1 июля, принял ряд кадровых решений, в частности, уволив четырех заместителей министра образования и госсекретаря МОН, а также председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности). Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает УНН.
"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений", - сообщил Мокан.
По его словам, в частности, правительство приняло решение:
назначить:
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- Орлова Сергея Геннадиевича - заместителем Министра юстиции Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
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- Дегнера Игоря Анатольевича - заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам труда.
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- Полянского Павла Брониславовича - заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины.
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уволить:
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- Заболотного Геннадия Вадимовича - с должности заместителя Министра Кабинета Министров Украины.
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- Полюховича Юрия Юрьевича - с должности первого заместителя Министра образования и науки Украины.
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- Коржевского Петра Николаевича - с должности заместителя Министра образования и науки Украины.
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- Стадного Егора Андреевича - с должности заместителя Министра образования и науки Украины.
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- Ярмистого Максима Николаевича - с должности заместителя Министра образования и науки Украины.
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- Полянского Павла Брониславовича - с должности государственного секретаря Министерства образования и науки Украины.
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- Малашкина Максима Анатольевича - с должности председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины.
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- Погорелого Александра Викторовича - с должности председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.
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- Машкина Владислава Геннадиевича - с должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины.
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Также, как сообщил Мокан, Кабмин принял решение о временном возложении исполнения обязанностей государственного секретаря Министерства образования и науки Украины на Криштоф Светлану Дмитриевну.
Кроме того, Кабмин принял решение о временном возложении исполнения обязанностей Государственной инспекции энергетического надзора Украины на Боднара Романа Валерьевича (первый заместитель рредседателя Госэнергонадзора).
А также Кабмин принял решение о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте на Лагунина Никиту Сергеевича (заместитель председателя Укртрансбезопасности).
Более того, правительство приняло решение:
согласовать:
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- назначение Кочерги Олега Анатольевича - первым заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации.
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назначить:
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- Гоцула Игоря Евгеньевича - на вакантную должность первого заместителя Председателя Государственной службы Украины по вопросам труда (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).
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Напомним, недавно главой МОН назначили Сергея Шкарлета.