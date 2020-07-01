Кадрові рішення Кабміну: відставка заступників голови МОН та звільнення голови Укртрансбезпеки

"Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень", - повідомив Мокан.

З його слів, зокрема, уряд ухвалив:

призначити:



Орлова Сергія Геннадійовича - заступником Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.



Дегнеру Ігоря Анатолійовича - заступником Голови Державної служби України з питань праці.



Полянського Павла Броніславовича - заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України.



звільнити:



Заболотного Геннадія Вадимовича - з посади заступника Міністра Кабінету Міністрів України.



Полюховича Юрія Юрійовича - з посади першого заступника Міністра освіти та науки України.



Коржевського Петра Миколайовича - з посади заступника Міністра освіти та науки України.



Стадного Єгора Андрійовича - з посади заступника Міністра освіти та науки України.



Ярмистого Максима Миколайовича - з посади заступника Міністра освіти та науки України.



Полянського Павла Броніславовича - з посади державного секретаря Міністерства освіти та науки України.



Малашкіна Максима Анатолійовича - з посади Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України.



Погорілого Олександра Вікторовича - з посади Голови Державної служби України з безпеки на транспорті.



Машкіна Владислава Геннадійовича - з посади заступника Голови правління Пенсійного фонду України.



Також, як повідомив Мокан, Кабмін ухвалив рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків державного секретаря Міністерства освіти та науки України на Криштоф Світлану Дмитрівну.

Окрім того, Кабмін ухвалив рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків Державної інспекції енергетичного нагляду України на Боднара Романа Валерійовича (перший заступник Голови Держенергонагляду).

А також Кабмін ухвалив рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків голови Державної служби України з безпеки на транспорті на Лагуніна Микиту Сергійовича (заступник голови Укртрансбезпеки).

Понад те, уряд ухвалив рішення:

погодити:



призначення Коцюби Олега Анатолійовича - першим заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації.



призначити:



Гоцула Ігоря Євгенійовича - на вакантну посаду першого заступника Голови державної служби України з питань праці (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).



Нагадаємо, нещодавно очільником МОН призначили Сергія Шкарлета.