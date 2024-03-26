Качество воды в Бердянске ухудшается: жители сообщают о сомнительном виде и резком запахе

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Жители Бердянска сообщают об ухудшении качества воды: вода из городского водопровода мутная, резкая и сомнительного цвета.
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Белорусский диктатор александр лукашенко приказал пограничникам уничтожать нарушителей границы вооруженной силой во время своей поездки в приграничные регионы.
В Сумах прогремели взрывы - СМИ
В Сумах прогремели взрывы. В городе и области - воздушная тревога.
Кабмин назначил нового Уполномоченного по вопросам пропавших без вести
Кабинет министров Украины назначил Артура Добросердова Уполномоченным по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также нескольких заместителей министров в разных министерствах.
Microsoft назначила нового руководителя Windows и Surface
Microsoft назначила Павана Давулури новым руководителем подразделений Windows и Surface, объединив две команды под его руководством.
Испания не планирует отправлять в Украину своих военных - глава МИД
Испания не рассматривает возможность ввода войск в Украину, и ни одна страна пока не рассматривает такую возможность. Глава МИД Испании также подчеркнул, что Киев также не просит партнеров о войске.
Армия рф ударила из авиации по Бериславу на Херсонщине: есть пострадавший
Российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на Берислав Херсонской области, ранив 50-летнего мужчину.
В ГОТ отчитались о заключении контрактов по поставке воды для ВСУ на 410 миллионов гривен. Заявили об экономии средств
"Государственный оператор тыла" отчитался о заключении контрактов по поставке воды для ВСУ на 410 миллионов гривен.
Удар рф по Харькову: раненых и погибших нет - мэр
По словам мэра Харькова, российский удар повредил здания в Харькове, но обошлось без жертв.
С Цыганковым и Зинченко: Украина объявила заявку на финал плей-офф отбора Евро-2024 против Исландии
Сегодня в польском Вроцлаве сборная Украины по футболу сыграет финальный матч плей-офф Евро-2024 против сборной Исландии.