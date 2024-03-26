Качество воды в Бердянске ухудшается: жители сообщают о сомнительном виде и резком запахе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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berdyanskБердянск
Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  93784 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  94517 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  132382 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  128958 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  177950 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166332 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155090 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215983 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181353 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176964 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  422710 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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20 марта 2024, 10:44  •  420680 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  510562 просмотра

Качество воды в Бердянске ухудшается: жители сообщают о сомнительном виде и резком запахе

Жители Бердянска сообщают об ухудшении качества воды: вода из городского водопровода мутная, резкая и сомнительного цвета.

Общество •   •  7618 просмотра
Качество воды в Бердянске ухудшается: жители сообщают о сомнительном виде и резком запахе

лукашенко заявил, что пограничникам нужно "уничтожать" нарушителей границы

Белорусский диктатор александр лукашенко приказал пограничникам уничтожать нарушителей границы вооруженной силой во время своей поездки в приграничные регионы.

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лукашенко заявил, что пограничникам нужно "уничтожать" нарушителей границы

В Сумах прогремели взрывы - СМИ

В Сумах прогремели взрывы. В городе и области - воздушная тревога.

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В Сумах прогремели взрывы - СМИ

Кабмин назначил нового Уполномоченного по вопросам пропавших без вести

Кабинет министров Украины назначил Артура Добросердова Уполномоченным по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также нескольких заместителей министров в разных министерствах.

политика •   •  28384 просмотра
Кабмин назначил нового Уполномоченного по вопросам пропавших без вести

Microsoft назначила нового руководителя Windows и Surface

Microsoft назначила Павана Давулури новым руководителем подразделений Windows и Surface, объединив две команды под его руководством.

Новости Мира •   •  25746 просмотра
Microsoft назначила нового руководителя Windows и Surface

Испания не планирует отправлять в Украину своих военных - глава МИД

Испания не рассматривает возможность ввода войск в Украину, и ни одна страна пока не рассматривает такую возможность. Глава МИД Испании также подчеркнул, что Киев также не просит партнеров о войске.

Война •   •  27231 просмотра
Испания не планирует отправлять в Украину своих военных - глава МИД

Армия рф ударила из авиации по Бериславу на Херсонщине: есть пострадавший

Российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на Берислав Херсонской области, ранив 50-летнего мужчину.

Война •   •  25136 просмотра
Армия рф ударила из авиации по Бериславу на Херсонщине: есть пострадавший

В ГОТ отчитались о заключении контрактов по поставке воды для ВСУ на 410 миллионов гривен. Заявили об экономии средств

"Государственный оператор тыла" отчитался о заключении контрактов по поставке воды для ВСУ на 410 миллионов гривен.

Экономика •   •  23018 просмотра
В ГОТ отчитались о заключении контрактов по поставке воды для ВСУ на 410 миллионов гривен. Заявили об экономии средств

Удар рф по Харькову: раненых и погибших нет - мэр

По словам мэра Харькова, российский удар повредил здания в Харькове, но обошлось без жертв.

Общество •   •  22620 просмотра
Удар рф по Харькову: раненых и погибших нет - мэр

С Цыганковым и Зинченко: Украина объявила заявку на финал плей-офф отбора Евро-2024 против Исландии

Сегодня в польском Вроцлаве сборная Украины по футболу сыграет финальный матч плей-офф Евро-2024 против сборной Исландии.

спорт •   •  19603 просмотра
С Цыганковым и Зинченко: Украина объявила заявку на финал плей-офф отбора Евро-2024 против Исландии