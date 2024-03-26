Качество воды в Бердянске ухудшается: жители сообщают о сомнительном виде и резком запахе

Жители Бердянска продолжают выражать недовольство относительно качества воды из городской системы водоснабжения, ведь вода имеет мутный вид, резкий запах и сомнительный цвет, об этом сообщила Виктория Галицина, пишет УНН.

По словам Виктории Галициной бердянцы и в дальнейшем негативно отзываются о качестве воды, поступающей из централизованной системы водоснабжения. Вода имеет мутный вид, ощутимый неприятный запах и сомнительный цвет. Она дадала, что сегодня подача воды так же происходит из Бердянского водохранилища на р. Берда.

С начала этого года показатели качества воды в городскую сеть не улучшились, а наоборот ухудшились и не соответствуют требованиям ДсанПиН. Для сравнения между состоянием Бердовской воды на декабрь 2023 года и март 2024 - выросли показатели окрашенности и мутности.

Несостоятельность Бердянской оккупационной власти держать ситуацию под контролем в сфере ЖКХ отметил даже гауляйтер. Жалоб слишком много, но поделать они ничего не могут, ведь все специалисты-коммунальщики давно выехали из города на подконтрольную территорию - пишет Виктория.

Напомним,

На Центральном рынке в оккупированном Бердянске произошел масштабный пожар, в результате которого сгорело около 10 торговых точек, где торговали одеждой, пострадавших нет.