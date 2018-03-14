Кабмин сегодня выделит 400 млн грн на "теплые кредиты" - Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Кабинет министров Украины сегодня примет решение о выделении 400 млн грн для предоставления "теплых кредитов" населению для тепломодернизации их домов. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Мы сегодня примем решение о выделении 400 млн грн на обеспечение "теплыми кредитам". Качественная программа, хорошо работает. То есть, мы помогаем реально людям менять свое оборудование и быть более энергоэффективными", - сказал он.
Напомним, за два месяца принято на 23% больше программ удешевления "теплых кредитов".