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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 32000 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 47225 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 51363 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100474 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 90437 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103444 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Кабмин сегодня выделит 400 млн грн на "теплые кредиты" - Гройсман

Кабмин сегодня выделит 400 млн грн на "теплые кредиты" - Гройсман

Киев  •  УНН

 • 10289 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Кабинет министров Украины сегодня примет решение о выделении 400 млн грн для предоставления "теплых кредитов" населению для тепломодернизации их домов. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Мы сегодня примем решение о выделении 400 млн грн на обеспечение "теплыми кредитам". Качественная программа, хорошо работает. То есть, мы помогаем реально людям менять свое оборудование и быть более энергоэффективными", - сказал он.

Напомним, за два месяца принято на 23% больше программ удешевления "теплых кредитов".

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