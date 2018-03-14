Кабмін сьогодні виділить 400 млн грн на "теплі кредити" - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні ухвалить рішення про виділення 400 млн грн для надання "теплих кредитів" населенню для тепломодернізації їхніх помешкань. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Ми сьогодні ухвалимо рішення про виділення 400 млн грн на забезпечення "теплими кредитами". Якісна програма, добре працює. Тобто, ми допомагаємо реально людям змінювати своє обладнання і бути більш енергоефективними", - сказав він.
Нагадаємо, за два місяці прийнято на 23% більше програм здешевлення "теплих кредитів".