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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин собирается рассмотреть запрет программных продуктов из стран под санкциями - нардеп

Кабмин собирается рассмотреть запрет программных продуктов из стран под санкциями - нардеп

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 07:00  •  22123 просмотра

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Правительство внесет законопроект об изменениях в санкционное законодательство. Предлагается запретить использование программных продуктов и доступ к электронным ресурсам, связанным со странами и лицами под санкциями.

Правительство, как ожидается, внесет законопроект об изменениях в санкционное законодательство. Предлагается запретить использование программных продуктов и доступ к электронным ресурсам, связанным со странами и лицами под санкциями, сообщил в пятницу народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Сегодня интересное заседание Кабмина будет. Первое, внесут законопроект об изменениях в санкционное законодательство. Им вводится запрет использования программных продуктов, которые происходят из иностранных государств, в отношении которых применены санкции

- написал Железняк в Telegram.

По словам Железняка, под запрет попадают программные продукты, если они:

  • Созданы физическими или юридическими лицами из иностранных государств, к которым применены санкции; 
  • Программные продукты, созданные с использованием исходного или объектного кода программных продуктов, подпадающих под санкции; 
  • Программные продукты, разработаны лицами, подпадающими под санкции, независимо от страны их происхождения. 
  • Запрет доступа к электронным информационным ресурсам в Интернете, которые принадлежат или контролируются лицами или организациями, в отношении которых применены санкции. Это касается веб-сайтов, веб-страниц, электронных коммуникационных сетей и информационно-коммуникационных систем.

"Это законопроект, и, я думаю, еще в Раде будет обсуждаться механика", - отметил нардеп.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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