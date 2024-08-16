Кабмин собирается рассмотреть запрет программных продуктов из стран под санкциями - нардеп

Правительство, как ожидается, внесет законопроект об изменениях в санкционное законодательство. Предлагается запретить использование программных продуктов и доступ к электронным ресурсам, связанным со странами и лицами под санкциями, сообщил в пятницу народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Сегодня интересное заседание Кабмина будет. Первое, внесут законопроект об изменениях в санкционное законодательство. Им вводится запрет использования программных продуктов, которые происходят из иностранных государств, в отношении которых применены санкции - написал Железняк в Telegram.

По словам Железняка, под запрет попадают программные продукты, если они:

Созданы физическими или юридическими лицами из иностранных государств, к которым применены санкции;

Программные продукты, созданные с использованием исходного или объектного кода программных продуктов, подпадающих под санкции;

Программные продукты, разработаны лицами, подпадающими под санкции, независимо от страны их происхождения.

Запрет доступа к электронным информационным ресурсам в Интернете, которые принадлежат или контролируются лицами или организациями, в отношении которых применены санкции. Это касается веб-сайтов, веб-страниц, электронных коммуникационных сетей и информационно-коммуникационных систем.

"Это законопроект, и, я думаю, еще в Раде будет обсуждаться механика", - отметил нардеп.