Кабмин одобрил законопроект о прекращении действия всех советских законов и актов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46365 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103932 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159767 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117974 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117397 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113048 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104621 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107168 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103653 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154423 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Кабмин одобрил законопроект о прекращении действия всех советских законов и актов

Кабмин одобрил законопроект о прекращении действия всех советских законов и актов

Киев  •  УНН

 • 28285 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект о прекращении действия всех законов, актов министерств и ведомств, которые были приняты до независимости Украины. Так решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

По словам министра юстиции Павла Петренко, разработанный проект закона о признании утратившими силу актов органов государственной власти и управления УССР и Советского Союза.

"Этот закон мы направим в парламент и будем просить, чтобы он был проголосован уже в мае. Закон определяет очень четкие нормы, которые приостанавливают действие большого массива нормативных актов Советского Союза и УССР. Речь идет о сотнях такого рода актов", - сказал он.

П.Петренко пояснил, что законопроектом предлагается ввести норму, которая определит, что потеряют силу все нормативные акты, которые принимались до дня независимости Украины. В частности, по его словам, в течение 6 месяцев с момента вступления в силу этого закона прекратят свое действие все подзаконные акты министерств и ведомств, комиссий, президиумов до дня провозглашения независимости.

Кроме того, отметил он, в течение года со дня вступления в силу закона прекратят силу все законы УССР и Советского союза, действующие на территории Украины, и в течение трех лет - прекратят действие все кодифицированные акты УССР.

После обсуждения этого проекта законопроекта правительства его одобрили и направили на рассмотрение Верховной Рады.

Как сообщал УНН, в ноябре 2016 Кабмин поручил всем министрам проанализировать принятые в советское время приказы по регуляции.

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