Кабмин одобрил законопроект о прекращении действия всех советских законов и актов

По словам министра юстиции Павла Петренко, разработанный проект закона о признании утратившими силу актов органов государственной власти и управления УССР и Советского Союза.

"Этот закон мы направим в парламент и будем просить, чтобы он был проголосован уже в мае. Закон определяет очень четкие нормы, которые приостанавливают действие большого массива нормативных актов Советского Союза и УССР. Речь идет о сотнях такого рода актов", - сказал он.

П.Петренко пояснил, что законопроектом предлагается ввести норму, которая определит, что потеряют силу все нормативные акты, которые принимались до дня независимости Украины. В частности, по его словам, в течение 6 месяцев с момента вступления в силу этого закона прекратят свое действие все подзаконные акты министерств и ведомств, комиссий, президиумов до дня провозглашения независимости.

Кроме того, отметил он, в течение года со дня вступления в силу закона прекратят силу все законы УССР и Советского союза, действующие на территории Украины, и в течение трех лет - прекратят действие все кодифицированные акты УССР.

После обсуждения этого проекта законопроекта правительства его одобрили и направили на рассмотрение Верховной Рады.

Как сообщал УНН, в ноябре 2016 Кабмин поручил всем министрам проанализировать принятые в советское время приказы по регуляции.