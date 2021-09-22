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Кабмин предлагает криминализировать подделку COVID-сертификатов

Кабмин предлагает криминализировать подделку COVID-сертификатов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Кабинет министров Украины поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках, в том числе COVID-сертификатов. Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства, сообщает УНН.

Цитата:

"Сегодня мы поддержали законопроеект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. Такие безответственные действия - это угроза для всего общества, и мы будем реагировать соответствующим образом", - сообщил Шмыгаль.

Детали

По его словам, штраф от 17 до 34 тысяч грн или ограничение свободы до 2 лет будет предусмотрено для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

"Штраф в 68 тыс. грн или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать должность на 1-3 года предлагается предусмотреть для врачей, которые сознательно вносят ложную информацию о прививках. Штраф в 170 тысяч или лишение свободы до 3 лет предлагаем ввести за подделку таких документов с целью распространения", - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Ранее на правительственном совещании обсудили противодействие подделке документов, удостоверяющих вакцинацию и отсутствие заболевания COVID-19. Председатель Национальной полиции Игорь Клименко доложил о результатах проверки по подделках ковид-документов за неделю. Так, было проведено 14 обысков, касающихся фактов подделки результатов ПЦР-тестов, справок о вакцинации, международных свидетельств о вакцинации и ковид-сертификатов. Из них 2 обыска в медицинских учреждениях, и 2 - в туристических агентствах. Было задокументировано незаконную деятельность трех врачей и семи посредников в шести регионах страны. Изъято 50 международных свидетельств о вакцинации, 107 ПЦР-тестов и заблокирован 1 телеграмм-канал, который занимался распространением таких документов.

Премьер-министр дал задание МВД и Минздраву совместно с СБУ продолжить работу по изобличению лиц и веб-ресурсов, которые занимаются изготовлением и распространением поддельных документов и вредят здоровью украинцев.

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