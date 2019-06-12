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Кабмин планирует создать Госслужбу по этнополитики и свободы совести

Киев • УНН

 • 10896 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Кабинет министров в среду, 12 июня, планирует рассмотреть вопрос о создании Государственной службы Украины по этнополитики и свободы совести. Об этом сообщает УНН.

Кабмин планирует создать Госслужбу по этнополитики и свободы совести

Министры также готовятся утвердить порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для подготовки и проведения в 2019 году международной конференции по вопросам противодействия гибридным угрозам, внести изменения в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно функционирования официальных сайтов органов исполнительной власти.

Кроме того, в планах - изменение порядка назначения, отказа в назначении и аннулирования назначения органа по сертификации для индивидуального утверждения транспортных средств, партий частей и оборудования.

Правительство планирует также внести изменения в положение о Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и в порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для выплаты пожизненных государственных стипендий.

Как сообщал УНН, Зеленский поручил Кабмину создать комиссию по расследованию пожара в Одессе.

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