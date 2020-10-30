Кабмин повысил ставку за пациента для семейных врачей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Кабинет министров принял постановление о повышении капитационной ставки за пациентов для семейных врачей. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Вчера на правительстве было принято достаточно важное постановление Кабинета министров. Это постановление Кабинета министров касается внесения изменений в Программу медицинских гарантий. Что это такое и чего именно оно касается. Мы вчера увеличили капитационную ставку для семейных врачей. Мы так боролись за это повышение... Раньше она составляла 600 грн 48 коп., а сейчас она будет составлять 651 грн 60 коп. То есть, увеличена на 51 грн", - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что капитационная ставка - это ставка, которую платит государство семейному врачу за заключенную декларацию между пациентом и врачом.
"Что это (значит - ред.) конкретно для врача. Если семейный врач имеет, например, 1800 деклараций, которые заключены у него с пациентами, с гражданами, то он будет получать дополнительно около 7500-7650 грн, если говорить четко. У нас семейные врачи на сегодняшний день получают очень большую нагрузку. Очень большая нагрузка, так как возрастает количество больных COVID-19. Для нас очень важна их собранная работа, чтобы они выдержали эту нагрузку", - добавил министр.
Напомним, УНН сообщал, что семейным врачам предложили повысить ставку за пациента.