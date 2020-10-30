Кабмин повысил ставку за пациента для семейных врачей

"Вчера на правительстве было принято достаточно важное постановление Кабинета министров. Это постановление Кабинета министров касается внесения изменений в Программу медицинских гарантий. Что это такое и чего именно оно касается. Мы вчера увеличили капитационную ставку для семейных врачей. Мы так боролись за это повышение... Раньше она составляла 600 грн 48 коп., а сейчас она будет составлять 651 грн 60 коп. То есть, увеличена на 51 грн", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что капитационная ставка - это ставка, которую платит государство семейному врачу за заключенную декларацию между пациентом и врачом.

"Что это (значит - ред.) конкретно для врача. Если семейный врач имеет, например, 1800 деклараций, которые заключены у него с пациентами, с гражданами, то он будет получать дополнительно около 7500-7650 грн, если говорить четко. У нас семейные врачи на сегодняшний день получают очень большую нагрузку. Очень большая нагрузка, так как возрастает количество больных COVID-19. Для нас очень важна их собранная работа, чтобы они выдержали эту нагрузку", - добавил министр.

Напомним, УНН сообщал, что семейным врачам предложили повысить ставку за пациента.