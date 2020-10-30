Кабмін підвищив ставку за пацієнта для сімейних лікарів

“Вчора на уряді було прийнято достатньо важливу постанову Кабінету міністрів. Ця постанова Кабінету міністрів стосується внесення змін до Програми медичних гарантій. Що це таке і чого саме вона стосується. Ми вчора збільшили капітаційну ставку для сімейних лікарів. Ми так боролися за це підвищення… Раніше вона становила 600 грн 48 коп., а зараз вона буде складати 651 грн 60 коп. Тобто, збільшена на 51 грн”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що капітаційна ставка - це ставка, яку сплачує держава сімейному лікарю за укладену декларацію між пацієнтом та лікарем.

“Що це (означає - ред.) конкретно для лікаря. Якщо сімейний лікар має, наприклад, 1800 декларацій, які укладені в нього з пацієнтами, з громадянами, то він буде отримувати додатково близько 7500-7650 грн, якщо говорити чітко. У нас сімейні лікарі на сьогоднішній день отримують дуже велике навантаження. Дуже велике навантаження, тому що зростає кількість хворих на COVID-19. Для нас дуже важлива їх зібрана робота, щоб вони витримали це навантаження”, - додав міністр.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що сімейним лікарям запропонували підвищити ставку за пацієнта.