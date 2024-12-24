Кабмин определил должности в НАБУ, полиции, ГБР и ГСЧС, которые должны владеть английским языком
Киев • УНН
Правительство утвердило перечень должностей в Нацполиции, ГБР, НАБУ и ГСЧС, которые обязаны владеть английским. Требование вступит в силу через 4 года после отмены военного положения.
Кабинет министров утвердил перечень должностей в Национальной полиции, Государственном бюро расследований, Национальном антикоррупционном бюро и Государственной службе чрезвычайных ситуаций, которые обязаны владеть английским языком. Также английским должны будут владеть кандидаты, претендующие на должности в этих органах. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
«Утвержден, в соответствии с ЗУ «О применении английского языка в Украине», перечень должностей полицейских среднего и высшего состава Национальной полиции, должностей начальствующего состава других правоохранительных органов, должностей начальствующего состава службы гражданской защиты, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком. Перечень вступает в силу через 4 года со дня прекращения или отмены военного положения в Украине», - сообщил Мельничук.
Дополнение
Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что в Национальной полиции знать английский язык должны глава Нацполиции и его заместители. Начальники департаментов и его заместители, начальники отделов дежурной части, советник председателя Нацполиции, начальники межрегиональных управлений Нацполиции и территориальных органов, а также их заместители, начальники отделов, помощники.
Также в Государственном бюро расследований английским языком должен владеть руководитель подразделения международного сотрудничества и его заместители.
В Национальном антикоррупционном бюро английским должны владеть руководитель подразделения детективов цифровой криминалистической лаборатории и его заместители, а также старшие детективы подразделения.
Начальник подразделения финансовых расследований управления уголовного анализа и финансовых расследований, а также старший детектив.
Также английским должен владеть руководитель и его заместители отдела подразделения детективов организационно-аналитического обеспечения и стратегического развития НАБУ.
Кроме того, английским должны владеть председатель Государственной службы чрезвычайных ситуаций, а также его заместители, директора департаментов, начальники отделов управления, начальники территориальных подразделений ГСЧС, юрисконсультанты, ведущие специалисты, психологи.
Напомним,
4 июня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который придает английскому статус одного из языков международного общения в Украине. Документ определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, а также будет обеспечивать изучение английского в учреждениях дошкольного образования.
В частности, Кабмину было дано поручение в течение шести месяцев установить перечни должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком.