Кабмин назначил новых заместителей глав двух государственных служб: о ком идет речь
Киев • УНН
Правительство Украины назначило Наталью Лакатош заместителем председателя Госслужбы по делам детей. Владимир Короленко стал заместителем председателя Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Кабинет Министров назначил Наталью Лакатош заместителем председателя Госслужбы по делам детей. Владимир Короленко стал заместителем председателя Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук во вторник в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Мельничка, Кабинетом Министров Украины назначено:
- Лакатош Наталью Михайловну заместителем Председателя Государственной службы Украины по делам детей;
- Короленко Владимира Васильевича заместителем Председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Уряд схвалив спрощення реєстрації ліків19 августа 2024, 12:36 • 9849 просмотров