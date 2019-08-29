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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112680 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123482 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115006 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120948 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125823 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 151160 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150728 просмотра

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Кабмин Гройсмана сложил полномочия

Кабмин Гройсмана сложил полномочия

Киев  •  УНН

 • 50443 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Кабинет министров во главе с Владимиром Гройсманом сложил полномочия перед новым составом Верховной Рады, сообщает УНН.

В соответствии со статьей 115 Конституции Украины, Кабинет министров Украины слагает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины.

Это было одним из первых пунктов в повестке дня первого рабочего заседания ВР 9-го созыва.

Согласно Конституции, Кабмин продолжает свою работу до момента назначения нового состава правительства.

Гройсман поблагодарид коллег, которые работали с ним в правительстве и пожелал успехов преемникам.

Напомним, депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу 29 августа.

Голосование о назначении нового правительства запланировано на 16:00.

Наиболее вероятным кандидатом на пост Премьер-министра называют заместителя председателя Офиса Президента Алексея Гончарука, который до этого возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO).

Кандидатом на должность министра иностранных дел называют заместителя председателя ОП Вадима Пристайко, ранее возглавлявшего представительство Украины при НАТО.

Претендентом на пост министра обороны называют советника Президента Андрея Загороднюка, который входит в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Кроме того, ожидается решение об увольнении главы СБУ Василия Грицака, а также решение вопроса с увольнением Юрия Луценко с должности Генпрокурора.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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