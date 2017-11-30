Кабмин поручил Мининфраструктуры согласовать скидки на международные железнодорожные перевозки

Как сообщил собеседник агентства, Укрзализныця предлагает Минфраструктуры различные варианты перехода к механизму гибкого ценообразования на билеты в сообщении уже больше года.

По словам источника, 22 ноября 2017 года Кабмин предоставил протокольное поручение Мининфраструктуры в недельный срок согласовать скидки, согласившись с предложенными Укрзализныцей тарифам на железнодорожные билеты в Европу.

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Мининфраструктуры, по информации собеседника с УЗ, в свою очередь говорит, что не имеет полномочий на установление скидок. Но в то же время не поддерживает разработанный Укрзализныцей проект постановления КМУ о передаче таких прав от министерства к УЗ.

Собеседник агентства сообщил, что министр инфраструктуры с голоса на ближайшем заседании правительства будет предлагать свой вариант постановления КМУ, однако этот проект предложенного министром постановления не согласован ни с одним органом центральной исполнительной власти, что делает невозможным внесение его на заседание правительства.

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Без согласованных скидок Укрзализныця будет вынуждена продавать по номинальной стоимости, а без скидок билет Киев-Перемышль в этом случае будет стоить 1500 грн вместо актуальных 600 грн. На сегодня, как отметили путешественники, на эти направления продажи с 10 декабря 2017 года закрыты.

Тарифы на перевозки по тарифу Восток-Запад утверждены приказом Мининфраструктуры №633 2012 года.