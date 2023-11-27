К ликвидации непогоды привлечено около шести тысяч работников системы МВД

МВД заблаговременно готовились к ухудшению погодных условий, поэтому к борьбе с непогодой были готовы все подразделения. Сейчас для ликвидации ее последствий привлечено около 6 тысяч работников. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона, передает УНН.

Наши службы все были готовы и дорожные службы, и ГСЧС. Вся система МВД также подключилась к борьбе с непогодой. Это и национальная гвардия, и пограничная служба, национальная полиция, подразделение ГСЧС. И мы использовали не только человеческий потенциал, а это около 6 тысяч личного состава принимают участие в ликвидации последствий непогоды, но огромное количество техники, в том числе и тяжелой военной техники. - сказал Игорь Клименко.

Детали

По словам министра, работа на заснеженных дорогах продолжается и она дает свои результаты.



Мы достигли того, что количество дорожно-транспортных происшествий, не считая метели и съезд автомобилей в кювет, минимизировали и не допустили трагических последствий - сказал Клименко.

Также в целом по Украине подготовлены дополнительные 13 мобильных пунктов обогрева, транспорт, генераторы, более 20 тепловых котельных, которые в случае необходимости, готовы прибыть в указанное место.

Напомним

На юге и в центре Украины продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада, эпицентр циклона тем временем перемещается на север. Движение заблокировано на 12 дорогах, а 1638 населенных пунктов остаются обесточенными.

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