К эксплуатации в Вооруженных силах Украины допустили еще около 10 новых образцов пистолетов и пистолетов-пулеметов иностранного и украинского производства. Об этом заявили в Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

В арсенал ВСУ вошли пистолеты от известных компаний из США, Италии и Бельгии. Большинство пистолетов имеют калибр 9 мм, но есть и образцы с калибром 11,43 мм - отметили в министерстве.

Отмечается, что Пистолеты-пулеметы отличаются своей легкостью, компактностью и эффективностью. Они, как правило, оснащены магазинами на 30 патронов, однако один из новых образцов может быть конвертирован для использования магазинов на 15, 20 и 25 патронов.

Этот образец также оборудован складным прикладом в обе стороны и адаптером для установки глушителя.

Все пистолеты-пулеметы характеризуются очень высокой скорострельностью, что является крайне важным в условиях ближнего боя.

Дополнение

В Минобороны отмечают, что процедура получения номенклатурного кода НАТО для нового образца вооружения и военной техники (ВВТ) упрощена до 10 дней.

Образцы ВВТ отечественного производства, которые прошли кодификацию, разрешено закупать за средства государственного бюджета.

Напомним,

В первом полугодии 2024 года Министерство обороны Украины приняло на вооружение и допустило к использованию в Вооруженных силах почти 480 образцов вооружения и военной техники, из которых большая часть - отечественного производства.