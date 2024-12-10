К 2030 году женщины будут контролировать 40% мировых активов - Bloomberg

Уже к 2030 году женщины в США будут контролировать 38% инвестиционных активов, что составит $34 триллиона.

Пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Женщины все больше влияют на глобальное управление капиталом и благотворительность, контролируя значительные суммы денег. Согласно прогнозам McKinsey & Co., к 2030 году женщины в США будут владеть активами на сумму 34 триллиона долларов, что составит около 38% инвестиционных активов страны. Это почти вдвое больше, чем прошлогодний показатель, и существенно превышает $7,3 трлн или 29% десятилетней давности.

Этот рост обусловлен демографическими изменениями: женщины-бэби-бумеры, которые в среднем живут дольше мужчин, все чаще наследуют семейные активы.

Кроме того, все больше женщин строят успешные карьеры, что повышает их финансовое влияние. Кейси Йоргенсен, глава Института адаптивного лидерства Dynasty Financial Partners, отмечает, что женщины все чаще становятся финансовыми лидерами домохозяйств благодаря наследству, разводу или карьерным достижениям.

Это существенное изменение для США, где еще полвека назад женщины не могли самостоятельно открывать банковские счета или пользоваться кредитными картами.

Сегодня среди женщин с более высоким состоянием (30 миллионов долларов и более) есть по меньшей мере 62 миллиардера, которые контролируют 11% из 9,9 триллиона долларов, отслеживаемых индексом миллиардеров Bloomberg. Такое растущее влияние побуждает индустрию управления капиталом адаптироваться к новой клиентской аудитории, в основном мужской до сих пор.

По данным Julius Baer, доля женщин с более высоким состоянием во всем мире выросла с 6,5% в 2010 году до 11% в 2023 году благодаря сочетанию наследования и собственного состояния.

В прошлом корпоративные династии по большей части передавались сыновьям, однако сегодня все больше женщин берут руководство на себя.

В Западной Европе женщины уже контролируют треть активов в управлении, что составляет около 4,6 триллиона евро (4,85 триллиона долларов). McKinsey прогнозирует, что к 2030 году эта доля вырастет до 45%, причем активы женщин будут увеличиваться на 8,1% ежегодно, тогда как активы мужчин - лишь на 2,7%.

Таким образом, к началу 2030-х годов может быть достигнут паритет между полами в управлении капиталом.

Существует огромная экономическая возможность для организаций с большей готовностью удовлетворять потребности женщин. Управление капиталом было разработано, когда главами домохозяйств были преимущественно мужчины. Стоит сделать шаг назад и спросить: "отвечаем ли мы потребностям женщин? - сказала Бет Винер, управляющий директор и партнер Boston Consulting Group.

Женщины, которые контролируют все большую долю мировых активов, способствуют увеличению пожертвований в благотворительной сфере. Согласно исследованию Школы филантропии семьи Лилли при Университете Индианы, женщины всех поколений и уровней дохода жертвуют на благотворительность чаще, чем мужчины.

Исследования также показывают, что мотивы благотворительности зависят от пола. Женщины обычно жертвуют состраданием, в то время как мужчины чаще руководствуются личными интересами. Кроме того, женщины склонны распределять пожертвования между большим количеством организаций.

По словам Кэри Шаффман, исполнительного директора женского сегмента UBS, женщины разных поколений имеют свои приоритеты. Миллениалы больше сосредоточены на социальной справедливости, равенстве и изменении климата, в то время как бэби-бумеры поддерживают религиозные организации и инициативы, направленные на борьбу с бедностью.

Финансовые консультанты в США также меняют свои подходы, чтобы лучше удовлетворить потребности женщин. Как отмечает Кейси Йоргенсен из Dynasty, клиентки ценят прозрачность и сотрудничество в финансовом планировании, а также стремятся понимать, как их инвестиции согласуются с ценностями и целями. Женщины часто предпочитают личное знакомство с советником перед тем, как доверить ему управление своими финансами.

Мэгги Билби из Cyndeo Wealth Partners подчеркивает, что женщины ценят творческий и эффективный подход консультантов больше, чем просто их квалификацию.

Кроме того, многие женщины отдают предпочтение финансовым менеджерам-женщинам, что стимулирует фирмы увеличивать долю женщин среди своих сотрудников. Несмотря на это, в 2024 году только 24% сертифицированных специалистов по финансовому планированию составляли женщины.

Женщины также постепенно догоняют мужчин в сфере инвестирования. Согласно исследованию Fidelity за 2024 год, 71% женщин владели акциями по сравнению с 80% мужчин. Однако эта цифра значительно выросла-с 60% в 2023 году и только 44% в 2018 году.

Женщины чаще, чем мужчины, считают свой инвестиционный подход «консервативным», и более 70% отмечают, что жалеют, что не начали инвестировать раньше.

Женщины очень хорошо умеют экономить, но они так тяжело работали, чтобы заработать эти деньги, что не хотят ими рисковать. Это кажется приятным, но на самом деле углубляет разрыв в благосостоянии - говорит Райан Викторин, вице-президент и финансовый консультант Fidelity.

Напомним

Женщины в Украине в этом году создали почти 155 тысяч ФЛП. Больше всего дел женщины открыли в Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Одесской и Киевской областях.