Израиль нанес авиаудар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Авиация Израиля нанесла удар по южной части сектора Газа в ответ на запуск ракеты с этой территории. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение армии обороны Израиля.
Сообщается, что военная авиация Израиля нанесла удар по подземной инфраструктуре сектора Газа в южной части территории.
"Армия обороны Израиля будет продолжать действовать, чтобы обеспечить безопасность гражданских жителей Израиля. "Хамас" отвечает за все, что происходит в секторе Газа, над и под землей", - сообщила израильская сторона.
Ранее Израиль сообщил, что ракетный удар был нанесен по южной части Израиля с территории сектора Газа.
Перед этим израильская авиация нанесла удар по территории после того, как четверо израильских военных подорвались на фугасе.
Напомним, Израиль и США испытали комплекс ПРО для перехвата ракет в космосе.