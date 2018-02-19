Ізраїль завдав авіаудару по сектору Газа у відповідь на ракетний обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Авіація Ізраїлю нанесла удар по південній частині сектору Газа у відповідь на запуск ракети з цієї території. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення армії оборони Ізраїлю.
Повідомляється, що військова авіація Ізраїлю нанесла удар по підземній інфраструктурі сектору Газа у південній частині території.
"Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме діяти, щоб забезпечити безпеку цивільних жителів Ізраїлю. "Хамас" відповідає за все, що відбувається в секторі Газа, над і під землею", - повідомила ізраїльська сторона.
Раніше Ізраїль повідомив, що ракетний удар був нанесений по південній частині Ізраїлю з території сектору Газа.
Перед цим ізраїльська авіація завдала удару по території після того, як четверо ізраїльських військових підірвалися на фугасі.
Нагадаємо, Ізраїль і США випробували комплекс ПРО для перехоплення ракет у космосі.