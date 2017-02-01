Израиль санкционировал строительство 3 тыс. поселений на Западном берегу реки Иордан

"Я утвердил предложение министра обороны о строительстве дополнительно еще более 3 тыс. новых единиц жилья в Иудее и Самарии (находящихся на Западном берегу реки Иордан - ред.)", - написал израильский премьер.

К тому же, неделю назад Нетаньяху и министр обороны страны Авигдор Либерман одобрили строительство 2,5 тыс. единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан.



Кроме этого, Израиль одобрил строительство 566 домов и квартир в трех еврейских кварталах в Восточном Иерусалиме.

סיכמתי עם שר הביטחון על בנייה נוספת של למעלה מ -3,000 יחידות דיור חדשות ביהודה ושומרון

Напомним, 23 декабря, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украины. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались.