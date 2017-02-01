Ізраїль санкціонував будівництво 3 тис. поселень на Західному березі річки Йордан
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Керівництво Ізраїлю санкціонувало будівництво ще 3 тис. одиниць житла для єврейських поселенців на Західному березі річки Йордан. Про це повідомив прем’єр-міністр держави Біньямін Нетаньяху в Twitter, передає УНН.
“Я затвердив пропозицію міністра оборони про будівництво додатково ще понад 3 тис. нових одиниць житла в Юдеї та Самарії (що знаходяться на Західному березі річки Йордан — ред.),” — написав ізраїльський прем’єр.
До того ж, тиждень тому Нетаньяху і міністр оборони країни Авігдор Ліберман схвалили будівництво 2,5 тис. одиниць житла в єврейських поселеннях на Західному березі річки Йордан.
Крім цього, Ізраїль схвалив будівництво 566 будинків і квартир у трьох єврейських кварталах в Східному Єрусалимі.
סיכמתי עם שר הביטחון על בנייה נוספת של למעלה מ-3,000 יחידות דיור חדשות ביהודה ושומרון— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 31 января 2017 г.
Нагадаємо, 23 грудня, Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій говориться, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території “не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права”. Її підтримали 14 членів Радбезу, в тому числі Україна. США, які раніше блокували подібні проекти, утрималися.