Израиль и ХАМАС продлили перемирие еще на два дня

Перемирие между Израилем и террористической организацией ХАМАС продлили еще на два дня. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Катара в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Государство Катар объявляет, что в рамках продолжающегося посредничества было достигнуто соглашение о продлении гуманитарного перемирия еще на два дня в секторе Газы - говорится в сообщении

Дополнение

Перемирие между Израилем и исламистским движением ХАМАС начало действовать еще 24 ноября в 07:00. тогда стороны договорились о режиме прекращения огня, который продлится четыре дня.

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После этого в Израиль уже вернулось несколько групп пленных в ответ страна освободила задержанных ранее палестинцев.

Напомним

ХАМАС и Израиль провели обмен пленными: ХАМАС освободил 13 израильтян, в том числе девять детей. Израильская сторона готова продлить перемирие, если ХАМАС будет освобождать не менее 10-ти заложников в день.