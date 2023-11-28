Израиль готов освободить из тюрем еще 50 палестинок в обмен на заложников

Правительство Израиля утвердило список из 50 палестинских женщин, которые могут быть досрочно освобождены из израильских тюрем в обмен примерно на 20 израильтян, удерживаемых ХАМАС в Газе в рамках соглашения о продлении перемирия, сообщает газета Times of Israel, передает УНН.

Детали

По данным издания, канцелярия израильского премьер-министра распространила заявление, в котором говорится о том, что правительство страны одобрило список палестинок, которые будут отпущены на свободу при условии освобождения дополнительного количества израильских заложников.

Ранее Катар и США подтвердили, что перемирие между Израилем и ХАМАС продлено на два дня с целью освобождения заложников.

Напомним

В понедельник, 27 ноября, представитель министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари подтвердил выполнение четвертого дня соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАСом. В частности ХАМАС вернули 11 израильских заложников в обмен на 33 палестинок.