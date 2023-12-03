Из-за забастовки польских перевозчиков в очередях на въезд в Украину стоит более 2,5 тысяч грузовых авто
Киев • УНН
Более 2 500 грузовиков застряли на границе с Украиной из-за забастовки польских перевозчиков, а самая длинная очередь образовалась на пункте пропуска Рава-Руська. С начала забастовки количество пересечений границы резко сократилось.
Забастовка польских перевозчиков продолжается, а в очередях на въезд в стоят более 2,5 тысячи грузовиков. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Деченко, передает УНН.
Блокирование границы продолжается на четырех направлениях - КПП "Ягодин", "Краковец", "Рава-Руська" и "Шегини"
"По состоянию на утро самая большая очередь на КПП "Рава-Руська" - 850 грузовиков, еще по 600 - это "Краковец" и "Шегини", а еще 450 на направлении КПП "Ягодин". За сутки определенное количество грузовиков все же пересекают границу, но это не те цифры, не то количество, которое было до 6 ноября - до начала блокирования", - добавил Демченко.
По его словам, до начала забастовки перевозчиков в Польше, только ПП "Ягодин" ежесуточно пропускал более тысячи грузовиков в обоих направлениях. Для сравнения, за минувшие сутки, границу в этом пункте пропуска пересекло лишь сто грузовиков.
Из-за забастовки польских перевозчиков в очередях на въезд в Украину стоит более 2,5 тысяч грузовых авто
Более 2 500 грузовиков застряли на границе с Украиной из-за забастовки польских перевозчиков, а самая длинная очередь образовалась на пункте пропуска Рава-Руська. С начала забастовки количество пересечений границы резко сократилось.
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