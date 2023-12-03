Из-за сильного снегопада в амстердамском аэропорту Схипхол отменяют десятки рейсов

В главном аэропорту Нидерландов, "Схипхол" в Амстердаме, из-за самолетов попасть в метель отменили более ста рейсов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На сайте аэропорта днем отметили, что отменено почти 150 рейсов, которые должны были следовать из или в Амстердам во второй половине дня 3 декабря. Речь идет преимущественно о европейских рейсах, а магистральные продолжали выполняться.

Главная авиалиния-пользователь аэропорта KLM сообщила в комментарии СМИ, что отменила 65 рейсов, которые должны были отправляться после обеда и вечером.

Ожидается, что циклон со снегом придет в Нидерланды в воскресенье вечером.

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