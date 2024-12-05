Из-за саботажа местных россияне вынуждены откладывать свои планы по "интеграции" захваченных территорий - Сопротивление
Киев • УНН
Россияне перенесли введение обязательного страхования на оккупированных территориях на 2026 год из-за низкой паспортизации. Уровень получения российских паспортов едва превышает 50% населения ВОТ, несмотря на давление.
На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты сталкиваются с массовым игнорированием их инициатив со стороны местного населения. Это заставляет захватчиков пересматривать и откладывать реализацию своих планов по «интеграции» этих регионов в российское правовое поле. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Так, враг вынужден перенести на год введение в действие, а именно на 1 января 2026 года, обязательного страхования населения на ВОТ. Причиной является низкий уровень паспортизации, ведь именно красная макулатура не необходима для оформления страхования,
Детали
Однако местное население продолжает избегать получения паспортов. Несмотря на давление и принуждение, и постоянные рейды уровень паспортизации лишь на незначительный уровень превышает 50% населения, оставшегося проживать на ВОТ.
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