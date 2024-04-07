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Из-за российского удара по Белозерке ранена 23-летняя женщина
23-летняя женщина получила взрывные и черепно-мозговые травмы во время российского обстрела Белозерки 7 апреля.
российские военные расстреляли безоружных украинских военнопленных возле крынок на Херсонщине - прокуратура
российские военные казнили трех безоружных украинских военнопленных возле села Крынки в Херсонской области, нарушив Женевскую конвенцию.
3437 взрывоопасных предметов изъято и обезврежено в Украине на прошлой неделе
С 1 по 7 апреля саперные подразделения обнаружили, изъяли и обезвредили 3437 взрывоопасных предметов, очистив территорию площадью 1534,28 га.
На оккупированной россией Запорожской атомной электростанции сдетонировал беспилотник
На территории оккупированной россией Запорожской атомной электростанции 7 апреля взорвался беспилотник, о чем сообщило МАГАТЭ.
Журналисты WP о плане Трампа по завершению войны: заставить Украину отдать территории
План Трампа по прекращению войны в Украине в течение 24 часов заключается в том, чтобы оказать давление на Украину, чтобы она уступила Крым и Донбасс россии, сообщает The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные источники.
8-9 апреля в Украине сохранится теплая и сухая погода - Укргидрометцентр
8 и 9 апреля в Украине без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23° тепла.
Выборы в ЕС: фон дер Ляйен начала кампанию с обещания "дать отпор" друзьям путина в ЕС
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала "дать отпор друзьям путина", которые хотят захватить будущее Европы, во время презентации своей кампании по выборам в Европейский парламент.
На оккупированной территории Запорожской области наблюдается обострение гуманитарного кризиса
На временно оккупированной части Запорожской области углубляется гуманитарный кризис в социальной и экономической сферах из-за постоянного роста безработицы, высоких цен на потребительские товары, задержек с выплатой заработной платы, неработающих в полном объеме детских садов.
Над Черным морем уничтожили два вражеских разведывательных беспилотника
Два российских разведывательных беспилотника Supercam и Orlan-10 были уничтожены военнослужащими Одесской зенитно-ракетной бригады над Черным морем 7 апреля 2024 года.
Враг продолжает террор Одесской области: ночью атаковал баллистикой, утром - дронами
Ночью враг атаковал Одесскую область баллистическими ракетами, а утром - беспилотниками, в результате чего один человек получил ранения, а объектом атаки стала портовая инфраструктура, в то время как противовоздушная оборона сбила разведывательные беспилотники над морем.