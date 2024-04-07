Из-за российского удара по Белозерке ранена 23-летняя женщина

7 апреля российская армия ударила по Белозерке. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация, пишет УНН.

Детали

В результате обстрела пострадала 23-летняя женщина, которая в это время находилась на улице.

Она в состоянии средней тяжести, ее доставили в больницу. У пострадавшей диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию. Женщине оказывают необходимую медицинскую помощь.

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