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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за отключения света в рф в оккупированном Донецке возникли проблемы с водоснабжением - Центр нацсопротивления

Из-за отключения света в рф в оккупированном Донецке возникли проблемы с водоснабжением - Центр нацсопротивления

Киев  •  УНН

21 июля 2024, 17:25  •  20430 просмотра

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Из-за массовых отключений электроэнергии в южных регионах России, в оккупированном Донецке начались проблемы с водой. Водопровод Дон-Донбасс не работает, а Северский Донец-Донбасс остановлен из-за боевых действий.

Из-за массовых отключений электроэнергии в южных регионах России, во временно оккупированном Донецке начались проблемы с водоснабжением. Об этом заявили в Центре национального сопротивления передает УНН.

Детали 

Отмечается, что в результате отключений света построенный россиянами водопровод Дон - Донбасс не работает, поскольку насосные станции нового канала вышли из строя и водопровод остановился полностью.

На ремонт необходимы месяцы, и ситуация с водой на временно захваченных территориях ухудшилась. Поэтому сейчас в оккупированном Донецке воду подают по графикам.

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Зато другой водопровод - Северский Донец - Донбасс - не работает из-за боевых действий.

В Центре нацсопротивления отмечают, что согласно международному праву именно россияне ответственны за обеспечение жизнедеятельности на захваченных землях.

Напомним

Во временно оккупированных Керчи, Феодосии и Саках в Крыму из-за повреждения магистральных сетей часть абонентов остались без воды.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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