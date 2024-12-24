Из-за ночной атаки БПЛА на Киевщине поврежден дачный кооператив
Киев • УНН
На Киевщине из-за падения обломков сбитых российских дронов повреждены 5 частных домов в дачном кооперативе. Во время ночной атаки воздушная тревога объявлялась дважды, пострадавших нет.
В Киевской области в результате падения обломков российских беспилотников в ночь на 24 декабря повреждены 5 частных домов в дачном кооперативе, рассказал во вторник глава ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
Как указал Кравченко, враг в очередной раз атаковал Киевскую область с помощью БпЛА. Ночью воздушная тревога объявлялась дважды. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет.
Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.
В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из районов повреждены 5 частных домов дачного кооператива. В помещениях выбиты окна
По его словам, оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
В Украине сбили 36 из 60 вражеских дронов над 8 областями24 дек. 2024, 08:24 • 12355 просмотров