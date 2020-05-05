Испанское издание обнародовало топ-10 самых красивых эмблем футбольных клубов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Испанское издание "Marca" провело голосование и обнародовало результаты по самым красивым клубным футбольным эмблемам мира, сообщает УНН.
На вершине генерации оказался ФК “Аль-Ахли” из Египта. За его эмблему было отдано 3 млн. голосов.
Второе место — у марокканского клуба “Раджа Касабланка” (2,7 млн.), а топ-3 замкнул бразильский “Флуминенсе” (169 тыс. голосов).
Также в десятку попали эмблемы мадридского “Реала” (4 ступень), “Фенербахче” из Турции (5), английского “Ливерпуля” (6), “Барселоны” (7), чилийского ФК “Коло Коло” (8), московского “ЦСКА” (9) и “Бешикташа”.
Отметим, что в топ-50 рейтинга не попал ни один украинский клуб.