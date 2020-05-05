Іспанське видання оприлюднило топ-10 найкрасивіших емблем футбольних клубів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Іспанське видання "Marca" провело голосування та оприлюднило результати стосовно найкрасивішої клубної футбольної емблеми світу, повідомляє УНН.
На вершині генерації виявився ФК “Аль-Ахлі” із Єгипту. За його емблему було віддано 3 млн. голосів.
Друге місце — у марокканського клубу “Раджа Касабланка” (2,7 млн.), а топ-3 замкнув бразильський “Флуміненсе” (169 тис. голосів).
Також до десятки потрапили емблеми мадридського “Реалу” (4 сходинка), “Фенербахче з Туреччини (5), англійського “Ліверпулю” (6), “Барселони” (7), чилійського ФК “Коло Коло” (8), московського “ЦСКА” (9) і “Бешикташу”.
Відзначимо, що в топ-50 рейтингу не потрапив жоден український клуб.