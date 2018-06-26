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Испания стала победителем группы на чемпионате мира-2018

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КИЕВ. 26 июня. УНН. В одном из заключительных поединков игрового дня чемпионата мира 2018-го года Испания — Марокко определился еще один участник плей-офф, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Еще до начала матча цель сборной Испании была ясна — сохранить первое место в группе В. Марокканцы, чья судьба определилась после двух поражений на старте, тоже вышли на поле мотивированными, стремясь забить хотя бы гол на этом турнире.

Именно команда Марокко усилиями Халида Бутаиба первой выполнила свою задачу-минимум в отчетном матче. Форвард “Атласских львов” воспользовался недоразумением между игроком мадридского “Реала” Серхио Рамосом и представителем “Барселоны” Андрес Иньеста для того, чтобы убежать с мячом с центра поля к воротам Давида Де Хеа и открыть счет (14 мин). Расстроены столь неудачным началом испанцы отыгрались уже через пять минут: Иньеста реабилитировался за свою ошибку, прекрасно выкатив мяч под удар другому футболисту “Реала” Иско.

В контратаке на 25-й минуте Бутаиб снова был близок к успеху. Затем Диего с близкого расстояния не смог использовать еще один хороший пас Иньесты перед самым перерывом, но еще ближе к тому, чтобы выйти вперед, были марокканцы: на 55-й минуте встречи мяч после удара Нуреддина Амрабат потряс перекладину ворот Де Хеа.

“Ла Роха” делала все, чтобы добиться нужного результата, и практически не расставалась с мячом, обладая им 75 процентов игрового времени. Но, как случается в футболе, не единственная атака представителей Северной Африки во втором тайме завершилась точным ударом Юссефа Эн-Несири (81 мин).

Подопечные Эрве Ренара были очень близки к спортивному подвигу, но испанцев в компенсированное время спас Аспас: он пятой элегантно переправил мяч в ворота “львов”, что позволило “красной фурии” вздохнуть с облегчением — Испания отстояла первое место в своей группе (2:2).

Добавим, что соперником испанцев в 1/8 финала станет хозяин соревнований — Россия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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