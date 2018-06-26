Іспанія стала переможцем групи на чемпіонаті світу-2018

Ще до початку матчу мета збірної Іспанії була ясна — зберегти перше місце в групі В. Марокканці, чия доля визначилася після двох поразок на старті, теж вийшли на поле мотивованими, прагнучи забити хоча б гол на цьому турнірі.

Саме команда Марокко зусиллями Халіда Бутаіба першою виконала своє завдання-мінімум в звітному матчі. Форвард “Атлаських левів” скористався непорозумінням між гравцем мадридського “Реала” Серхіо Рамосом і представником “Барселони” Андресом Іньєстою для того, щоб втекти з м’ячем з центру поля до воріт Давіда Де Хеа і відкрити рахунок (14 хв). Засмучені настільки невдалим початком іспанці відігралися вже через п’ять хвилин: Іньєста реабілітувався за власну помилку, прекрасно викотивши м’яч під удар іншому футболісту “Реала” Іско.

У контратаці на 25-й хвилині Бутаіб знову був близький до успіху. Потім Дієго з близької відстані не зміг використати ще один хороший пас Іньєсти перед самою перервою, але ще ближче до того, щоб вийти вперед, були марокканці: на 55-й хвилині зустрічі м’яч після удару Нуреддіна Амрабат струсонув поперечину воріт Де Хеа.

“Ла Роха” робила все, щоб добитися потрібного результату, і практично не розлучалася з м’ячем, володіючи їм 75 відсотків ігрового часу. Але, як трапляється у футболі, чи не єдина атака представників Північної Африки у другому таймі завершилася точним ударом Юссефа Ен-Несірі (81 хв).

Підопічні Ерве Ренара були дуже близькі до спортивного подвигу, але іспанців в компенсований час врятував Яго Аспас: він п’ятою елегантно переправив м’яч у ворота “левів”, що дозволило “червоній фурії” зітхнути з полегшенням — Іспанія відстояла перше місце в своїй групі (2:2).

Додамо, що суперником іспанців в 1/8 фіналу стане господар змагань — Росія.