Исландия внесла в парламент пятилетний план поддержки Украины

Правительство Исландии внесло в парламент пятилетний план поддержки Украины. Об этом сообщает Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, передает УНН.

Детали

Во время визита украинской делегации в Исландию были проведены совещания на всех уровнях с представителями правительства и парламента. Это способствовало разработке и внесению правительством Исландии пятилетнего плана поддержки Украины.

Несколько дней мы работали в столице Исландии, Рейкьявике. Наша парламентская делегация, представители МИД, Офиса Омбудсмана Украины провели встречи на всех уровнях: и в парламенте со спикерами, представителями всех фракций, комитетом иностранных дел, и с премьер-министром, членами правительства, президентом Исландии. Именно во время нашего визита правительство внесло в парламент пятилетний план поддержки Украины. Мы обсудили с членами правительства и парламента, как еще можно усилить этот документ, наполнить большей конкретикой и механизмами поддержки - заявил заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко.

Данный план предусматривает широкий спектр мероприятий по поддержке Украины, в частности в контексте ее вступления в НАТО и реализации украинской Формулы мира.

Во время встречи украинская делегация также акцентировала на вопросе возвращения всех украинских пленных, находящихся в незаконном удержании в РФ, и сотрудничества в международных форматах для достижения этой цели.

Кроме того, Арсений Пушкаренко отметил активную поддержку Исландией Украины в других направлениях, в частности, участие в ІТ-коалиции и коалиции по разминированию.

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