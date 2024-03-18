Исландия внесла в парламент пятилетний план поддержки Украины

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Гражданин Швеции погиб и еще один получил ранения в результате стрельбы в турецком кафе, где 3 подозреваемых скрылись с места происшествия.
Всемирный день вторичной переработки, День неудобных моментов. Что еще можно отметить 18 марта
Сегодня, 18 марта, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Дня вторичной переработки. Природные ресурсы нашей планеты постепенно уменьшаются, а потому вопрос вторичной переработки различных отходов с каждым годом становится все более важным.
рф тиражирует "новость" об обвинении Зеленского в угрозе безопасности секретной базы с иностранцами в Одессе
рф распространяет дезинформацию о том, что Зеленский во время своего визита подверг опасности секретную базу с иностранцами в Одессе.
Армия обороны Израиля нанесла удар по больнице Аль-Шифа в Газе
Израильские силы нанесли удар по больнице Аль-Шифа в Газе и нанесли артиллерийские удары по Хан-Юнису, утверждая, что разведданные свидетельствуют о том, что ХАМАС использует эту больницу.
Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в Харьковской области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о потенциальной угрозе баллистических ракет в Харьковской области.
путин рассматривает возможность создания "санитарной зоны" в Украине
Отвечая на вопрос пропагандиста "первого канала", путин заявил о возможном создании "санитарной зоны" в Украине.
Цены на нефть растут после атак на российские НПЗ
Цены на нефть поднялись выше 85 долларов за баррель для нефти марки Brent и около 81 доллара для WTI после того, как украинские беспилотники повредили российские НПЗ.
Во Львове открылся образовательный хаб для пострадавшей от войны молодежи
Во Львове открылся образовательный хаб с учебными классами, жилыми помещениями и рекреационными зонами для молодежи с территорий, пострадавших от войны в Украине.
Северная Корея осуществила ракетный запуск во время визита Энтони Блинкена в Южную Корею
Северная Корея запустила баллистическую ракету в море во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Южную Корею, что привело к эскалации региональной напряженности.